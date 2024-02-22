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拜登會晤納瓦尼遺孀 美預告打擊俄制裁超過500項

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拜登總統會晤納瓦尼妻女 卻叫錯其遺孀名字

世界新聞網王若馨／即時報導
拜登總統(左)擁抱納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞。(擷自X@POTUS)
拜登總統(左)擁抱納瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞。(擷自X@POTUS)

美國廣播公司(ABC)報導，拜登(Joe Biden)總統22日訪問加州時，會見了已故俄國反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的遺孀和女兒，然而拜登向媒體發言時，卻叫錯了納瓦尼妻子的名字。

拜登X平台上發布的照片顯示，他與納瓦尼的遺孀尤莉雅．納瓦納亞(Yulia Navalnaya)及女兒達莎(Dasha)在舊金山會面。

拜登稍晚在停車場對記者說：「今早我有幸會見了納瓦尼的妻子和女兒，他無庸置疑地是一個具有無比勇氣的人，而他的妻女正在仿效這一點，這真是令人驚嘆。」.

「明天我們將宣布對俄羅斯總統普丁的制裁，他對納瓦尼的死負有責任。」

「但我很確定一件事，就是約蘭達(Yolanda)會替納瓦尼戰鬥下去，所以我們也不會鬆懈。」

影片來源：YouTube NY Post

紐約郵報(New York Post)報導，白宮沒有立即對此發表評論，但官員也沒有否認拜登的失誤。

俄羅斯當局稱納瓦尼於16日去世，當時尤莉雅．納瓦納亞在德國參加慕尼黑會議。

路透報導，他們的22歲長女達莎是史丹福大學學生。兩人還有一個15歲的兒子札哈爾(Zakhar)。

拜登總統(中)與瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞(右)及其女達莎會面。(擷自X@POTU...
拜登總統(中)與瓦尼遺孀尤莉雅．納瓦納亞(右)及其女達莎會面。(擷自X@POTUS)

納瓦尼 拜登 俄羅斯

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拜登會晤納瓦尼遺孀 美預告打擊俄羅斯制裁超過500項

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