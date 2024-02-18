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美國防部：對青年運動掌控葉門地區5度自衛性襲擊

中央社華盛頓18日綜合外電報導
葉門一名反以色列的示威者，扛著青年運動組織的飛彈模型。(新華社)
葉門一名反以色列的示威者，扛著青年運動組織的飛彈模型。(新華社)

國防部今天表示，紅海美軍已經「成功進行5次自衛性襲擊」，擊退來自葉門什葉派激進團體青年運動掌控地區的陸上和海上攻擊。

法新社報導，美國軍方表示，於葉門首都沙那（Sanaa）時間下午3時和晚間8時（美東時間上午7時和深夜12時）展開上述襲擊，這是美國和盟友打擊青年運動（Houthi）一系列行動其中一環，目的是要遏制伊朗支持的該葉門叛軍一再攻擊紅海航運路線。

據美軍中央司令部（US Central Command）聲明，5次襲擊包括鎖定自從去年10月「攻擊開始以來首度觀察到青年運動運用的一艘無人水下載具（UUV）」。

其中另一次襲擊與一艘無人水面載具（USV）有關，基本上是一架水面無人機。運用這類載具的情況本來相對罕見。

聲明指出，其他3次襲擊與反艦巡弋飛彈有關。

「美軍中央司令部在青年運動掌控的葉門地區發現這些反艦巡弋飛彈、無人水下載具和無人水面載具，確認它們對這個區域美國海軍軍艦和商船構成迫近威脅。」聲明並強調是為了「維護國際水域安全」而展開襲擊。

青年運動的攻擊已經導致紅海航行的戰爭險保費應聲上漲，迫使許多船公司避開承載約12%全球海上貿易的至關重要紅海航線。

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