我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有被害人」

黑心司機勒索「洪荒之力」傅園慧 官方重罰3萬元人民幣

金融詐欺案想贏上訴？川普得訴諸「沒有受害人」

編譯潘勛／綜合17日電
前總統川普在紐約州高法院判決他因金融詐欺被罰巨款的第二天，於17日在費城推出「川普球鞋」，一款有「T」字，一款有「45」字樣，均為每雙199元。(美聯社)
前總統川普在紐約州高法院判決他因金融詐欺被罰巨款的第二天，於17日在費城推出「川普球鞋」，一款有「T」字，一款有「45」字樣，均為每雙199元。(美聯社)

前總統川普紐約州檢察長民事指控浮報淨值以謀求優惠貸款，被州高等法院法官重判應罰3億5500萬元一案，川普一方若想上訴成功，只能訴諸「沒有受害人」來抗辯；而紐約州2022年提告的法源，是一般用來保護消費者的法條。

美聯社報導，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)前年提出控告，重心在川普一方提供不實財力聲明給銀行，以取得貸款的更好條件，這些貸款川普最後也還了。與很多類似案例不同之處，在於本案不涉及尋常人損失很多錢。

檢察長辦公室主張，本爭議中的法條不需要有受害人存在，才能執行，另駁斥沒有受害人這個說法，說貸款給川普的銀行其實有受損，假如當初他們若知川普真正的淨值，本該索取更高的貸款利息。

川普宣稱沒有明顯的受害人，雖然在承審法官恩格隆(Arthur Engoron)那兒不管用，但到了上訴法院，法官們可能會考量。

為白領犯罪辯護的律師德歐漢尼西安(Paul DerOhannesian)表示，此事並不尋常，爭執點就在如此，以往還真沒見過這種法律訴訟，控告一家規模非常的紐約企業。

恩格隆法官16日裁決中另判決，川普三年內不得再於紐約州，向州方註冊或取得特許的銀行申請貸款，或者經營一家企業；因為大多數大型銀行都是紐約特許的，因此這項限制貸款可能殺傷力格外大。

川普在共和黨初選中支持度遙遙領先，可望在11月5日的選舉中挑戰拜登總統；他否認自己有不法，譴責詹樂霞及恩格隆有政治歧視。

民主黨籍的詹樂霞2022年依紐約行政法63節第12條提起民事訴訟；法條讓檢察長辦公室取得廣泛權限，可以對詐欺「屢犯、慣犯」興訟。該法條史上是用來保護消費者、投資人及小企業不受詐騙、壟斷定價等其他敲骨吸髓的經商手段所害。

法律專家表示，以往的案件一般涉及許多受害人，他們因企業行號利用他們財務方面不夠敏銳，而損失大筆金錢。以往案件中，挨告一方往往犯案累累，由雞肉商、加密貨幣交易所到高利貸業者等；常見的狀況是出現大批受害人，他們被剝削，原因在他們的資訊不對稱，弱於對手。

雪城大學法學教授澤爾曼(Gregory Germain)表示，檢察長的職責在保護無法自保的人，在此案，貸方也很老練，完全能保護自己，不必求助於檢察長。

川普 貸款 紐約州

上一則

只要有文字就能創建影片…AI新技術面世 虛實更難辨

下一則

拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援

延伸閱讀

別問戰爭何時結束 澤倫斯基：問普亭為什麼繼續打

別問戰爭何時結束 澤倫斯基：問普亭為什麼繼續打
國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院

國會暴亂案 無總統豁免權 川普團隊放棄上訴最高院
川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償

川普恐須變賣資產 支應金融詐欺民事賠償
川普涉金融詐欺 民事判賠3.55億 3年禁參與營運

川普涉金融詐欺 民事判賠3.55億 3年禁參與營運

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
北京是今年美國大選的潛在選項，無論川普或拜登都不敢向中國讓步。圖為川普(右)2017年11月訪問北京，與習近平會晤。(美聯社)

彭博：2024無論拜登或川普當選 中國都是輸家

2024-02-13 09:54

超人氣

更多 >
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后