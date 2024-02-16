王毅會見布林肯：美應將不支持台獨落到實處

國務卿布林肯（左）16日出席慕尼黑安全會議期間，與中國外交部長王毅（右）會面。（路透）

新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅 在當地時間16日，出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。王毅表示，美方如真想台海穩定，應將不支持「台獨」的表態落到實處。

新華社的報導表示，雙方會晤坦誠、實質和有建設性。

報導表示，王毅說，當前雙方最重要的任務是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山 願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。

王毅說，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對中國政策。

王毅強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是『台獨』分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』的表態落到實處。」

王毅強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高墻」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。

報導表示，王毅要求美方解除對中國企業和個人的「非法」單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

報導表示，雙方就展開人文交流，便利人員往來交換意見。王毅敦促美方停止「無端滋擾盤查中國公民」，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情。

報導指出，雙方探討下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。積極評價中美禁毒合作工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能 對話磋商，保持兩軍溝通。