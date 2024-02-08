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美國會報告：台灣軍購延宕受製造不及和美政策決定影響

記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為在台灣舉行的軍事演習。（美聯社）
圖為在台灣舉行的軍事演習。（美聯社）

美國聯邦眾議院老虎小組2月7日發布報告，檢討美國對外軍售延宕問題，以台灣為例，有19筆軍售共計220億美元，已獲得國會同意，卻要遲至2027年或更晚才交付；對台軍售延宕除了生產不及外，也受到烏克蘭等衝突導致的政策決定影響。

美國和台灣政府官員向來只把軍售交付延宕，歸咎於供應鏈和生產不及，幾度公開否認與俄烏戰爭有關；這項報告首次公開承認，對台軍售項目之所以延宕，與政策決定有關。

報告指出，台灣面對咄咄進逼的中國，也是美國重要的安全夥伴；有19筆未完成的軍售案，共計220億美元，其中有些要到2027年或更晚才會交付。

報告說，有些延遲是政策決定的結果，以及與其他衝突的優先排序所致；有些是製造面臨的挑戰，指的是美國本土國防產業的產能還不到位。

所謂政策優先，報告指出，對烏克蘭提供武器被認為是緊迫的國安當務之急。

美國國會相當關切對台軍售交付延宕問題，為處理外國軍售和軍售交付延宕事宜，美國國防部成立由次長督導的老虎小組（Tiger Team），國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）稱會逐周逐月討論提供適合台灣所需的軍事能力。

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也在國會成立老虎小組，邀請眾議員沃茲（Mike Waltz）、莫頓（Seth Moulton）、希爾（French Hill）、賈西亞（Mike Garcia）、麥考米克（Rich McCormick）、金映玉（Young Kim）和柯羅（Jason Crow）加入，通盤檢討軍售流程，提出若干建議希望能加快進展。

麥考爾表示，軍售交付延宕，危及台灣、以色列、烏克蘭等美國盟友應對自身鄰國威脅的能力；沃茲說，美國面臨對中國的競爭與烏克蘭戰爭，從近期的衝突可知，美國事先武裝包含台灣在內的盟友是至關重要的，希望軍售流程的改革可以協助嚇阻未來的侵略。

報告建議，考量通膨因素，提高需通知國會的軍售案總額門檻；要求國務院和國防部資深官員，為長期執行且高額的軍售交付的負責；在外國軍售和其他軍售管道磋商時，確保美國與盟友夥伴的談判，納入美國對區域威脅的評估；要求國務院和國防部建構線上追蹤資料庫，即時更新合約進展，讓利害關係人可以掌握。

國防部 烏克蘭 國務院

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