中國片面改變M503航線 分析：衝台灣大選結果而來

中國片面改變M503航線，意味著打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力。圖為台灣空軍觀察E-2K鷹眼空中預警機起飛。(歐新社)

中國民航局宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置、啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東飛行。學者分析，用意模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。

台國防安全研究院國家安全研究所長沈明室30日晚接受中央社訪問表示，M503航線由於彼時台灣抗議後，以海峽中線往西偏置6海浬飛行，現在宣布取消了，意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，「中共 用航線的改變執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動」。

沈明室指出，這顯然是針對台灣總統大選結果來的，將當初的善意收了回去，過去一段時間，解放軍 機有越過海峽中線行為，不過這仍屬偶發事件，民航機由於運輸飛航需求，也有技術性偏離；現在打破過去既有默契後，等於海峽中線模糊化，台灣空防監測除了看軍機，也要看民航機。

沈明室認為，中國啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行，這對於台海安全影響較大，原來只有台灣飛機往金門、馬祖來回飛，現在解放軍機、民航機也在飛，沿著海峽中線飛，甚至可能跨越，這將使台灣空防監測壓力加大。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘告訴中央社，中國片面改變M503航線，這可解讀為對於即將上任新政府的施壓，以中共對台一連串作為來看，可以推估在5月20日台灣總統就職日前，還會有其他施壓手段。

陳國銘認為，過往M503航線討論多聚焦在「木馬屠城記」，也就是說擔憂中共會否利用這條航線以軍用機假扮為民航機對台構成威脅，甚至攻占機場。

他強調，這個可能性相當地低，一來空運能量有限，二來台灣國軍絕對有反擊能力，中共採取這個方式的代價很高，發生機率實在太低。

陳國銘指出，中國改變航線舉動目的是結合先前經貿脅迫、蔬果禁運等對台手段，試圖造成台灣民眾人心惶惶；既然其以「緩解有關地區航班增長壓力」為理由，將問題定位在民用運輸，建議民航單位應該盡快地採取因應動作。