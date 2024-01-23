川普新罕州擊敗海理 黨內初選二連勝
新罕布夏州23日初選，前總統川普與前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)對決，川普以53.9%得票率取得勝利，海理45.0%，美聯社宣布川普獲勝。這是他在爭取黨內總統提名的過程中連續第二次獲勝。
海理賀勝選「但會繼續拚」
海理稍早也已在競選總部發表談話，祝賀川普勝選，但表示會繼續拚初選。
CNN報導，不管是海理勝出或以些微差距落後，都能讓海理繼續撐到下一站初選，也就是在她故鄉南卡羅來納州舉行的初選，然後朝著3月間多州初選的「超級星期二」(Super Tuesday)持續奮鬥。
但共和黨內出現不同勢力凝固，目前看來似乎是朝川普靠攏，而非團結起來力挺海理。
先前陸續退出初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，發表聲明的背書對象都是川普。
川普顯然注意到這股趨勢，21日晚間在新罕州羅徹斯特(Rochester)造勢活動上說：「他們統統都靠過來了。」
此外，儘管美國總統拜登決定跳過新州初選，選票上沒有他的名字，但美聯社報導，拜登也已贏得新州民主黨初選。
來源：Associated Press
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