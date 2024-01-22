我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

紐約聯合廣場乘客跳軌身亡 這些線路受影響

「挑戰者若凝聚所有反對勢力必能扳倒川普」理論受考驗

記者顏伶如／即時報導
川普批評者很早之前就拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚黨內所有反川勢力，必定能夠扳倒川普。（路透）
川普批評者很早之前就拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚黨內所有反川勢力，必定能夠扳倒川普。（路透）

新罕布夏州初選23日登場，共和黨總統候選人提名是前總統川普與前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的一對一對決，海理過去幾個月對如此局勢期待已久。CNN 22日分析，川普批評者很早之前就拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚黨內所有反川勢力，必定能夠扳倒川普。這個策略能否奏效，就要面臨終極考驗。

對於海理來說，新罕布夏州是勝出希望頗高的一站，當地中間派選民與獨立選民投票傾向，將決定海理能有贏過川普。海理必須在新罕布夏獲勝，才能證明自己有實力站上全國舞台，跟川普一較高下。

CNN報導，不管是海理勝出或以些微差距落後，都能讓海理繼續撐到下一站初選，也就是在她故鄉南卡羅來納州舉行的初選，然後朝著3月間多州初選的「超級星期二」(Super Tuesday)持續奮鬥。

然而，海理眼前出現的難題為：把犯罪起訴轉化為催票動力的川普，是否已經強大到在共和黨內無人能夠打敗？若說共和黨內出現不同勢力凝固，目前看來似乎是朝川普靠攏，而非團結起來力挺海理。先前陸續退出初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，發表聲明的背書對象都是川普。

川普顯然注意到這股趨勢，21日晚間在新罕布夏州羅徹斯特(Rochester)造勢活動上說：「他們通通都靠過來了。」

共和黨籍新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)支持對象為海理，21日晚間在艾克斯特(Exeter)造勢活動中說：「不久之前，初選候選人有13名，現在只剩2人。」他說：「很多人說這是辦不到的，但海理則做到了。多年來，我們一直期待像這樣能夠激勵共和黨的局面。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 新罕布夏州

上一則

出售價值3500萬被禁中國監控設備 新州男遭聯邦起訴

下一則

德桑提斯4錯誤 選戰起手式就注定吞敗果

延伸閱讀

前白宮發言人麥肯內尼：川普想贏大選就應採調和策略

前白宮發言人麥肯內尼：川普想贏大選就應採調和策略
強棒陸續退出 共和黨初選從群雄並起變川普獨尊

強棒陸續退出 共和黨初選從群雄並起變川普獨尊
德桑提斯退選 改挺川普 共和黨剩川普、海理對決

德桑提斯退選 改挺川普 共和黨剩川普、海理對決
共和黨新罕州初選 川普對海理 2民調雙贏

共和黨新罕州初選 川普對海理 2民調雙贏

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開