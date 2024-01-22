「挑戰者若凝聚所有反對勢力必能扳倒川普」理論受考驗

川普批評者很早之前就拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚黨內所有反川勢力，必定能夠扳倒川普。（路透）

新罕布夏州 初選23日登場，共和黨 總統候選人提名是前總統川普 與前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)的一對一對決，海理過去幾個月對如此局勢期待已久。CNN 22日分析，川普批評者很早之前就拋出假設理論指出，共和黨初選若是一對一局面，挑戰者只要凝聚黨內所有反川勢力，必定能夠扳倒川普。這個策略能否奏效，就要面臨終極考驗。

對於海理來說，新罕布夏州是勝出希望頗高的一站，當地中間派選民與獨立選民投票傾向，將決定海理能有贏過川普。海理必須在新罕布夏獲勝，才能證明自己有實力站上全國舞台，跟川普一較高下。

CNN報導，不管是海理勝出或以些微差距落後，都能讓海理繼續撐到下一站初選，也就是在她故鄉南卡羅來納州舉行的初選，然後朝著3月間多州初選的「超級星期二」(Super Tuesday)持續奮鬥。

然而，海理眼前出現的難題為：把犯罪起訴轉化為催票動力的川普，是否已經強大到在共和黨內無人能夠打敗？若說共和黨內出現不同勢力凝固，目前看來似乎是朝川普靠攏，而非團結起來力挺海理。先前陸續退出初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，發表聲明的背書對象都是川普。

川普顯然注意到這股趨勢，21日晚間在新罕布夏州羅徹斯特(Rochester)造勢活動上說：「他們通通都靠過來了。」

共和黨籍新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)支持對象為海理，21日晚間在艾克斯特(Exeter)造勢活動中說：「不久之前，初選候選人有13名，現在只剩2人。」他說：「很多人說這是辦不到的，但海理則做到了。多年來，我們一直期待像這樣能夠激勵共和黨的局面。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點