強棒陸續退出 共和黨初選從群雄並起變川普獨尊

新罕州初選投票前夕，川普的支持度仍然居高不下，圖為上星期他在新罕州競選時，站在一幅新罕州地圖前，上面寫著「川普國度」。(歐新社)

佛羅里達州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）今天宣布退出總統競選並支持前總統川普 ，共和黨 內初選剩川普與前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）的兩人之戰，也從去年夏天群雄並起態勢逐步底定為川普獨尊。

新罕州的亞裔川粉，冒著嚴寒在冰天雪地裡舉起支持川普的旗幟。(路透)

川普對手只剩海理 共和黨初選幾告底定

美國有線電視新聞網（CNN）報導，除非海理能於23日的新罕布夏州初選驚天勝出，否則共和黨的2024年總統選舉黨內初選，幾可確認在正式登場前結果已出。

華盛頓郵報指出，新罕布夏州的共和黨策師丹尼希（Mike Dennehy）認為德桑提斯退選，讓海理幾乎不可能把川普新州得票壓到50%以下，甚至能突被60%，「從所有坊間指標與民調看，德桑提斯的選民徹頭徹尾與川普重疊」。

川普15日在初選首戰的愛阿華州得票超過50%，遙遙領先第2的德桑提斯與第3的海理，贏德桑提斯超過30個百分點。

半年多前共和黨欲角逐大位者不下10人，除川普、德桑提斯與海理，有前副總統潘斯（Mike Pence）、前新澤西州長克里斯蒂（Chris Christie）等實力派，也有名嘴印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、棄商從政以新手之姿擊敗民主黨老將當選維吉尼亞州長的楊京（Glenn Youngkin）等，堪稱群雄並起。

新罕州的川粉，冒著嚴寒排隊等候參加川普的造勢活動。(美聯社)

拜登低迷+司法追殺獲同情 川普聲勢大漲

然而潘斯、楊京去年10月底與11月初相繼退出，克里斯蒂1月初也宣布退選；川普愛阿華州初選大捷後，拉馬斯瓦米也旋即喊撤並支持川普。

政治新聞網Politico指出，連串刑事起訴加上民主黨總統拜登支持率低迷，反讓川普鞏固並拉高聲勢。

德桑提斯退選後，共和黨內總統提名之爭只剩兩人，圖為前駐聯合國大使海理。(路透)

川普被起訴後募款連創新高，且在一次又一次的民調中橫掃對手，迫使包含德桑提斯在內的共和黨人進退維谷，陷入一面不能落井下石甚至得在官司上為川普講話、一面卻又要說服共和黨選民自己是更佳人選的窘況。

德桑提斯的死忠鐵粉則認為只要是川普想選，基本上就沒戲唱。德桑提斯一名不願具名的金主說：「問題在於川普與德桑提斯基本盤重疊，而這基本盤還是川普所創。我不認為競選期間的失誤是致命傷，問題在於是與川普競爭。若無川普，德桑提斯定能出線。」

紐約時報指出，德桑提斯2022年以近20個百分點的差距大勝民主黨對手順利連任佛州州長，當時黨內人氣與川普不相上下。然而德桑提斯卻未打鐵趁熱展現逐鹿中原的企圖，而是待佛州議會通過一系列有利右翼的保守法律並結束會期後才行動，失去一鼓作氣先機，還平白給川普打他的時間。

在新罕州初選投票前，共和黨總統參選人德桑提斯宣布退選，並改挺川普。圖為德桑提斯去年12月在愛阿華州競選。(路透)

錯失先機又定錯方略 德桑提斯聲勢一瀉千里

德桑提斯又不走由家人與支持者相伴、於造勢大會宣布參選的傳統途徑，選擇去年5月底在一場與科技大亨馬斯克（Elon Musk）於社媒平台X的直播對話時宣布，偏偏過程又頻頻凸槌而大扣分。

然後是經費很快就捉襟見肘。德桑提斯屢失言、令人側目的保守主義和連串荒誕網路影音（其中一個竟出現納粹標誌）讓大金主對他退避三舍。競選層級一開始就拉高為全國性，很快就出現龐雜到難以持續，去年7月底被迫解雇超過1/3競選人員、內部改組而自亂陣腳。

Politico認為，德桑提斯黯然退出的主要原因，在於沒法說服多數共和黨選民捨川普而轉投他，縱使主打亮麗佛州政績，德桑提斯也沒法讓共和黨選民相信他是自己所標榜、能令「左派膽寒」的保守派戰將。

策畫密西根州黨內基層民代聯名支持德桑提斯的共和黨操盤手倫諾克斯（Dennis Lennox）認為，德桑提斯沒法改變人們對他的看法，包括不能做到接地氣，一大重要原因是身旁沒有經驗豐富的顧問，核心圈裡不是缺乏全國性總統大選等級經驗的佛州團隊，就是一些只會在網路嘴砲的同溫層新右派。

在新罕州初選投票前，共和黨總統參選人德桑提斯宣布退選，並改挺川普。圖為德桑提斯的競選巴士開進新罕州的冰天雪地。(路透)

有些人覺得德桑提斯過於想挖川普基本盤，以致走得比川普還右。民調專家朗威爾（Sarah Longwell）表示，德桑提斯想爭取宛如宗教狂熱的川普鐵粉是戰略錯誤，因為非但辦不到，還嚇跑原本可能支持德桑提斯的一些厭倦川普選民。

幫德桑提斯打過2018年佛州州長選戰的民調專家艾瑞斯（Whit Ayres）也持類似觀點，說「當（川粉）選民有本尊可選時，又豈會去支持一個次佳版的川普」，認為德桑提斯要爭取者是想「換人做做看」的選民，這點反而海理有做到。