我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失

佛州州長德桑提斯退選 支持川普逐白宮大位

哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失

中央社加薩走廊21日綜合外電報導
受害者親屬哀悼在10月7日遭哈瑪斯於音樂節中殺害的親人。(路透)
受害者親屬哀悼在10月7日遭哈瑪斯於音樂節中殺害的親人。(路透)

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯今天表示，去年10月7日突襲是對抗以色列占領加薩的「必要作為」，並在首度以英文和阿拉伯文為突襲辯護的報告中承認，期間發生「過失」。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）針對那場突襲發表16頁報告，內容承認，「由於以色列安全和軍事體系迅速崩潰，以及沿著與加薩接壤的邊境地區陷入混亂，發生了一些過失」。

「若有針對平民情事，那是在對抗占領軍過程中意外發生的…在混亂狀況下，許多以色列人遭到以色列軍警殺害。」

這份文件是哈瑪斯為去年10月7日突破加薩走廊（Gaza Strip）軍事化邊界發動突襲的正當性進行辯護，首度以英文和阿拉伯文發表的公開報告。法新社根據以色列官方數字統計，那場突襲導致1140人喪生。

該武裝團體指出，那場突襲是「面臨以色列針對巴勒斯坦人的所有陰謀，一項必要作為和正常反應」。

哈瑪斯於突襲期間挾持約250人為人質。以色列表示，其中約132人仍然身陷加薩。法新社根據以色列官方數字統計，當中至少27名俘虜據信已經罹難。

據哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列持續不斷進行轟炸並發動地面攻勢，已經造成至少2萬5105名加薩人死亡。

哈瑪斯在上述文件中敦促「以色列立即停止對加薩侵略、立即停止針對全體加薩人民所犯罪行和種族清洗」。

哈瑪斯並就國際和以色列致力決定戰後加薩未來一事予以拒絕。

聲明指出：「我們強調，巴勒斯坦人民擁有決定他們未來、安排他們內部事務的能力。」哈瑪斯並稱，「世界上沒有任何一方」有權代表他們做決定。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

紐時：台「疑美論」日增 僅34%認美國可信賴 恐削弱抵禦中國信心

下一則

哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」

延伸閱讀

拜登：內唐亞胡未拒絕兩國方案 內唐亞胡：沒有巴勒斯坦建國空間

拜登：內唐亞胡未拒絕兩國方案 內唐亞胡：沒有巴勒斯坦建國空間
「想回家嗎？」以色列空投傳單 要巴勒斯坦人幫忙找人質

「想回家嗎？」以色列空投傳單 要巴勒斯坦人幫忙找人質
陷入道德泥淖 以難逃指控

陷入道德泥淖 以難逃指控
以色列軍方發現加薩地下牢房 曾關押約20名人質

以色列軍方發現加薩地下牢房 曾關押約20名人質

熱門新聞

據報導，兩位死亡的谷歌工程師分別是34歲的陳立人（左，音譯）和32歲的于璇宜（右，音譯），聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室將他們的死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），在矽谷引起很大震撼。（取自linkedin）

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

2024-01-19 01:30
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
因為降低通膨法生效，藥價陡降，參加醫療保險D計畫的退休族群，可省下大筆醫藥支出。（美聯社）

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

2024-01-16 01:30
洛斯蓋圖是個富裕的小鎮，圖為附近的Netflix園區。（記者江碩涵／攝影）

加州富裕小鎮殺妻命案 華婦遇害前問夫：你會打死我嗎

2024-01-19 14:18
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
19日中午本報獨家取得檢方消息，確認27歲谷歌華裔工程師陳立人因涉嫌蓄意殺害太太，已被檢方起訴謀殺重罪。（翻攝自領英）

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

2024-01-20 01:25

超人氣

更多 >
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作