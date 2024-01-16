日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

前總統川普16日在共和黨初選首戰輕鬆獲勝，中國問題分析專家直言，北京真正的噩夢面對賴清德當上台灣總統再加上川普重新入主白宮形成的「賴川」組合。（美聯社）

日經亞洲報導，前總統川普 16日在共和黨初選首戰輕鬆獲勝，對此中國問題分析專家直言，北京真正的惡夢未必是看著民進黨賴清德 贏得總統大位，而是再加上川普重新入主白宮形成的賴川組合，這讓北京不得不重新思考對台戰略。

亞洲協會政策研究所中國分析中心丹尼爾斯（Rorry Daniels）分析，儘管北京不中意的候選人贏得台灣大選，可是為了不讓台灣問題成為美國大選焦點，所以北京反應相對溫和。

可是丹尼爾斯警告這種狀態不會永遠持續，「於北京眼中，賴清德和川普既不可預測又帶有敵意，影響北京對國際社會的施力」。

如前川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）2022年3月出訪台灣曾主張美國政府立即認可台灣作為「自由且主權獨立國家」，而未來要是共和黨當家作主，龐培歐很可能再度身居要位。

除此之外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）談到，即使賴清德維持和現任總統蔡英文一樣的路線，北京對於賴清德依舊可能會做出更強力的回應，「假如美國派遣國會高階代表團訪台，或是未來賴清德致電恭賀美國新任總統，北京未必會表現出先前對蔡英文的相同反應」。

CSIS亞洲暨韓國事務資深副主席車維德（Victor Cha）則不認為川普第二任期會有興趣在台灣問題上和中國展開地緣戰略競爭，因為如此一來的成本高昂，「川普的外交政策絕大部分取決於金錢，他的外交目的並非保護民主價值或盟友，說到底在於金錢」。

從台灣總統大選之前，北京幾乎每天和拜登 政府接觸，包括恢復雙方軍事對話、派遣中共中央對外聯絡部部長劉建超訪問華府，以及美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也和中國商務部長王文濤通話。

喬治華盛頓大學教授、前美國館員沙特（Robert Sutter）認為這是一種讓步，「在這一年半的時間裡，北京的立場是堅持到美國改變對中政策，顯示他們願意合作」。

沙特警告這並不是因為習近平改變了外交政策，而是中國現在面臨不同阻礙而有所限制，這些阻礙包括解放軍還沒準備好和美國對抗，加之拜登對盟友和夥伴的拉攏，以及「拜登在台灣受到中國攻擊時表現出的援助姿態」。

沙特直言，「現任美國政府比冷戰時期以來的任何一屆政府都更有可能直接發動軍事行動反擊中國進攻」，而維持現狀對中國來說是不可接受的，「習近平希望改變現況，這對美國來說非常不利」。