美2024大選揭開序幕：愛阿華初選共和黨唱「獨角戲」

角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理。(美聯社)

美國2024年總統選舉愛阿華州 初選於15日晚7時舉行。由於今年民主黨 改為郵寄選票為競選人投票 ，該州初選黨團會議的關注點集中在共和黨競選人選情一邊。

作為全美第一個舉行兩黨黨內初選的州，愛阿華初選標誌著美國2024年大選日程正式拉開序幕。愛阿華地處美國中西部，是一個地廣人稀的農業州。雖然該州初選對美國大選整體選情影響不大，但對於總統競選人接下來半年的選情具有風向標意義，也是其競選團隊「定軍心、調策略、穩籌款」的重要一站。

在民主黨方面，現任總統拜登謀求競選連任，黨內地位穩固。美國輿論普遍認為，民主黨初選基本是「走過場」。愛阿華州民主黨在15日的黨團會議將不舉行總統競選人初選投票，而只討論黨內事務。郵寄選票的初選投票結果將於3月5日公布。

共和黨的競爭格局則是前總統川普遙遙領先，美國前常駐聯合國代表海理和佛羅里達州州長德桑提斯支持率不相上下，印度裔美國企業家拉馬斯瓦米和阿肯色州前州長哈欽森支持率處於個位數。

根據愛阿華州發行量最大的《得梅因紀事報》和美國全國廣播公司（NBC）在初選前的最後一次民調顯示，川普在該州的支持率為48%，海理和德桑提斯分別獲得20%和16%的支持率。

與大多數州採用填寫選票的初選投票不同，愛阿華、內華達、夏威夷等少數州仍保留著黨團會議的傳統選舉形式：通過黨員為競選人拉票，然後「分撥站隊」清點人數以最終確定得票數。

不過，影響今年愛阿華初選選情最大的變數可能來自天氣。上周，暴風雪讓該州遭遇自1976年美國兩黨確立愛阿華為全美首個初選州以來的最冷天氣。最低零下26攝氏度的氣溫，將成為愛阿華人15日傍晚出門投票的「絆腳石」。

在接連因惡劣天氣取消多場競選活動後，川普14日在位於得梅因南部的市郊舉行競選集會。他呼籲支持者用投票「反擊政敵」，並再度聲稱自己面臨的四起訴訟是政治操弄。

海理在競選活動中將自己塑造成共和黨的「新一代領導者」。她鼓勵愛阿華選民「把消極和包袱拋在腦後，專注未來的解決方案」。德桑提斯則向愛阿華人強調自己的保守政策立場，並就邊境安全、墮胎等議題向海理發起攻擊。

初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨將分別於今年8月和7月舉行全國代表大會最終確定總統候選人提名。至於初選選情的格局，通常要到3月「超級星期二」的投票過後才會趨於明朗。 不過，正如《華盛頓郵報》評論所言，愛阿華州初選雖然特殊，但有一點是肯定的，那就是你無法真正分辨選情的真實與幻覺，直到愛阿華人真地聚集在全州1600多處高中體育館、圖書館或教堂裡投票之時。