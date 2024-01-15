我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

紐約市無雪紀錄有望終結 16日暫停換邊停車

美2024大選揭開序幕：愛阿華初選共和黨唱「獨角戲」

中新社／得梅因15日電
角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理。(美聯社)
角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理。(美聯社)

美國2024年總統選舉愛阿華州初選於15日晚7時舉行。由於今年民主黨改為郵寄選票為競選人投票，該州初選黨團會議的關注點集中在共和黨競選人選情一邊。 　　

作為全美第一個舉行兩黨黨內初選的州，愛阿華初選標誌著美國2024年大選日程正式拉開序幕。愛阿華地處美國中西部，是一個地廣人稀的農業州。雖然該州初選對美國大選整體選情影響不大，但對於總統競選人接下來半年的選情具有風向標意義，也是其競選團隊「定軍心、調策略、穩籌款」的重要一站。 　　

在民主黨方面，現任總統拜登謀求競選連任，黨內地位穩固。美國輿論普遍認為，民主黨初選基本是「走過場」。愛阿華州民主黨在15日的黨團會議將不舉行總統競選人初選投票，而只討論黨內事務。郵寄選票的初選投票結果將於3月5日公布。 　　

共和黨的競爭格局則是前總統川普遙遙領先，美國前常駐聯合國代表海理和佛羅里達州州長德桑提斯支持率不相上下，印度裔美國企業家拉馬斯瓦米和阿肯色州前州長哈欽森支持率處於個位數。 　　

根據愛阿華州發行量最大的《得梅因紀事報》和美國全國廣播公司（NBC）在初選前的最後一次民調顯示，川普在該州的支持率為48%，海理和德桑提斯分別獲得20%和16%的支持率。 　　

與大多數州採用填寫選票的初選投票不同，愛阿華、內華達、夏威夷等少數州仍保留著黨團會議的傳統選舉形式：通過黨員為競選人拉票，然後「分撥站隊」清點人數以最終確定得票數。 　　

不過，影響今年愛阿華初選選情最大的變數可能來自天氣。上周，暴風雪讓該州遭遇自1976年美國兩黨確立愛阿華為全美首個初選州以來的最冷天氣。最低零下26攝氏度的氣溫，將成為愛阿華人15日傍晚出門投票的「絆腳石」。 　　

在接連因惡劣天氣取消多場競選活動後，川普14日在位於得梅因南部的市郊舉行競選集會。他呼籲支持者用投票「反擊政敵」，並再度聲稱自己面臨的四起訴訟是政治操弄。 　　

海理在競選活動中將自己塑造成共和黨的「新一代領導者」。她鼓勵愛阿華選民「把消極和包袱拋在腦後，專注未來的解決方案」。德桑提斯則向愛阿華人強調自己的保守政策立場，並就邊境安全、墮胎等議題向海理發起攻擊。 

初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨將分別於今年8月和7月舉行全國代表大會最終確定總統候選人提名。至於初選選情的格局，通常要到3月「超級星期二」的投票過後才會趨於明朗。 不過，正如《華盛頓郵報》評論所言，愛阿華州初選雖然特殊，但有一點是肯定的，那就是你無法真正分辨選情的真實與幻覺，直到愛阿華人真地聚集在全州1600多處高中體育館、圖書館或教堂裡投票之時。

投票 愛阿華州 民主黨

上一則

愛阿華州初選 川普籲支持者冒嚴寒投票：凍死也值得

延伸閱讀

愛阿華州初選 川普籲支持者冒嚴寒投票：凍死也值得

愛阿華州初選 川普籲支持者冒嚴寒投票：凍死也值得
川普、海理愛州支持者 這一點最不同

川普、海理愛州支持者 這一點最不同
共和黨初選登場…愛阿華5大看點：川普得票率？誰第2？

共和黨初選登場…愛阿華5大看點：川普得票率？誰第2？
共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
大學示意圖。(取材自unsplash/@leonjaywu)

「美新」排名爭議多 許多大學仍砸百萬元宣傳

2024-01-08 01:16

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司