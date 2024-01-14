美國大選首場初選 為何從愛阿華州開打？

角逐共和黨總統提名前三名參選人川普(左)、德桑提斯(中)及海理。(美聯社)

美國2024年總統選舉愛阿華州 初選將於15日傍晚開始，正式拉開今年美國大選序幕。

愛阿華州地處美國中西部，是個農業州，人口、經濟以及知名度都不算突出。美國大選為何從愛阿華州開打？這一首場初選共和黨 選情如何？結果意味著什麼？

首戰為何在此

1968年，美國深陷越戰泥潭，本土政治和社會動盪。當年8月，民主黨 全國代表大會在伊利諾伊州芝加哥舉行，時任美國副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)成為民主黨總統候選人，受到美國反戰人士反對和抗議，大規模示威和暴力衝突在芝加哥爆發，凸顯美國政治進程同民意之間的鴻溝。

民主黨隨後改革其總統候選人提名過程，重塑初選日程。愛阿華州初選程序多，決定「搶跑」。1972年美國總統選舉中，愛阿華州最早舉行民主黨初選。4年後，共和黨也選擇在該州啟動初選進程。愛阿華州作為兩黨首個初選州的傳統由此延續下來。

共和黨15日將在愛阿華州舉行黨團會議，打響2024年美國總統選舉本黨選戰「發令槍」。黨團會議是初選的一種形式，如果計票順利，結果或在午夜前明朗。愛阿華州民主黨人則將透過郵寄選票為本黨競選人投票，結果將於3月公布。

在2020年美國總統選舉中，愛阿華州初選於當年2月展開，兩黨各自舉行黨團會議，民主黨計票時遇到技術故障，造成結果公佈長時間延誤，引發爭議。民主黨全國委員會後來對2024年該黨初選日程進行了調整，民主黨首場初選將於2月3日在南卡羅來納州舉行。

共和黨選情如何

初選是美國總統選舉的第一階段，民主、共和兩黨競選人在此期間爭奪各自黨派總統候選人提名。今年的「超級星期二」在3月5日，美國十幾個州和海外領地將在這一天舉行初選，之後選戰格局或更加清晰。

美國前總統、共和黨人川普正尋求重返白宮。其他共和黨總統競選人包括佛羅里達州州長德桑提斯、前常駐聯合國代表海理、印度裔美國企業家拉馬斯瓦米和阿肯色州前州長哈欽森。新澤西州前州長克里斯蒂在愛阿華州初選開始前退選。

儘管被捲入多項訴訟並遇到參選資格爭議，川普在民調上仍大幅領先其他共和黨對手。據美國「真正透明政治」網站民調數據，截至14日，川普在共和黨全國民調中平均支持率為61.1%，海理11.3%排第二，德桑提斯10.9%排第三。在愛阿華州，川普平均支持率為52.0%，海理和德桑提斯分別為18.2%、15.6%。

結果影響如何

愛阿華州初選向來被視為美國總統選舉的重要「風向標」。

贏下愛阿華州初選並不意味著可以順利走到最後。過去數十年裡，也有不少競選人輸掉愛阿華州初選，但後來反超，在整個初選階段結束後被提名為所屬黨派總統候選人，並最終在大選中獲勝。但是，在愛阿華州初選中表現不佳，不僅將打擊總統競選人的士氣，還將影響支持者和競選資金捐贈者對競選人的信心，進一步增加競選難度。從歷史上看，許多競選人在愛阿華州初選後就宣布退選。

共和黨競選活動專家戴維·克歇爾指出，今年愛阿華州初選有兩大看點，一是川普民調數據上的優勢能否兌現為勝勢，二是海理和德桑提斯誰能以更強勢頭進入新罕布什爾州初選。共和黨新罕布夏州初選將於1月23日舉行，川普在該州民調上對海理的領先優勢相對較小，他們二人誰將在新罕布夏州勝出同樣受到關注。

民主黨方面，現任總統拜登正競選連任，在黨內地位穩固。美國媒體和專家普遍認為，黨內挑戰者取代拜登「機會渺茫」，民主黨初選基本是在「走過場」。不出意外的話，拜登將再次成為民主黨總統候選人。連任路上，他面臨年齡、支持率低迷等障礙。

在維吉尼亞大學美國競選問題研究專家康迪克看來，美國2024年總統選舉「令人感到昏昏欲睡」，同時又是「爆炸性的」。前一種感覺源於競爭似乎不怎麼激烈的初選，後者源於川普的法律訴訟、參選資格等前所未見的情況。