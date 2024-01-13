美中氣候特使都不幹了 柯瑞和解振華先後請辭

知情人士透露，美國總統氣候特使柯瑞已向拜登請辭，可能轉而加入拜登競選團隊。(路透)

兩名知情人士透露，柯瑞 (John Kerry)已向拜登 總統請辭氣候特使職務，普遍預料他將轉為協助拜登的2024大選選務工作，藉此提高民眾對拜登在處理氣候變遷 問題上的認知。白宮暫時未對柯瑞的請辭置評，也未悉繼任人選。

其中一位知情人士表示，柯瑞10日到白宮面告拜登，他打算辭職。柯瑞的工作人員也是在13日匆忙安排的會議上，獲知相關決定，但沒有透露未來動向。外界估計他會加入拜登競選團隊，宣揚拜登在應對氣候變遷議題上的成績。

與此同時，柯瑞仍會按計畫參加下周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(Davos Forum)。

80歲的柯瑞曾任麻州聯邦參議員，及歐巴馬政府第二任時的國務卿，自 2021年初以來一直擔任總統氣候特使，致力遊說各國政府積極減少溫室氣體排放，減緩對地球暖化。

總統氣候特使之職是拜登為柯瑞「量身定製」，由總統任命並直接對總統負責，無需經過國會參議院同意，因此曾觸怒許多共和黨人。正因氣候特使職位是專為柯瑞設立，所以他辭職後，該職務的未來也充滿不確定性。

美國在川普執政期間退出「巴黎氣候協定」，柯瑞擔任總統氣候特使後先後訪問31個國家及地區，帶領美國談判團參加了三屆聯合國氣候高峰會，致力恢復國際對美國在處理氣候變遷問題上的信心。

柯瑞在美國減排計畫方面也發揮關鍵作用，敦促拜登為美國制定更積極的溫室氣體排放目標，使拜登最終承諾在2030年將排放量減少大約一半。不過在說服其他國家方面，則未竟全功。例如他說服中國發展再生能源以取代化石燃料，但未能使中國承諾逐步停止大量使用煤炭或停止建造新燃煤電廠。

無獨有偶，柯瑞的中方對手，中國氣候變遷事務特使、75歲的解振華也於12日因健康問題辭職。兩人的先後辭職，也引發了各國對美中氣候外交的擔憂。