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美軍雙航艦部署西太平洋 學者：關注台海及兩韓情勢

中央社台北13日電
美國航空母艦卡爾文森號。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）
美國航空母艦卡爾文森號。（圖取自美國海軍網頁navy.mil）

今天是大選投票日，學者分析，美軍的雷根號與卡爾文森號航艦等兩支打擊群，目前部署在台灣東岸的西太平洋，此舉為嚇阻中共冒進的戰略預警至為明顯，且不僅針對台海，亦擴及兩韓情勢及整體印太戰略布局。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）披露，美軍航空母艦卡爾文森號打擊群（Carl Vinson CVN-70）11日在西太平洋、台灣東部外海。

剛從南韓進行學術交流返台的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，中國近期在兩岸議題上應會有所克制，綜觀整個區域情勢，北韓近期透過發射衛星、火砲威懾南韓，而南韓也透過火砲反制，期望達到有效嚇阻的目的。

林穎佑認為，對美方來說，卡爾文森號的部署不會只針對台海情勢，而是擴及東北亞及整個印太戰略布局。

國防部智庫、國防安全研究院學者沈明室表示，因民主選舉結果無法事先預測，美軍以料敵從嚴態度，針對最壞情況進行戰略預警，美軍航艦此時部署台灣東部海域、西太平洋一帶，可監控中共軍事動態，若有異常集結或其餘企圖等，便能快速應變。

沈明室提到，在政治層面，也象徵美國支持台灣民主自由的選舉，且拜登總統（Joe Biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等多名官員，亦多次強調並呼籲中國勿介入台灣的選舉。

國防院學者蘇紫雲受訪指出，卡爾文森號隸屬美軍太平洋艦隊的第一航艦打擊群，由核動力航艦卡爾文森號、提康德羅加級飛彈巡洋艦普林斯頓號和第一驅逐艦中隊等兵力組成，所配置的標三飛彈射程及於大氣層外，兼具海空、乃至太空多領域複合戰力。

蘇紫雲表示，卡爾文森號打擊群近期訪問新加坡後，即前往菲律賓展開演習與巡弋任務，演訓課目包括艦載機作戰飛行操作、海上攻防演練、通信電子，及與駐菲美軍部隊的空地協同作戰訓練，藉機動兵力與實戰化演練，增加盟國對抗中共擴張的嚇阻能力，根據公開資訊顯示，目前航艦群在台灣東部海域、西太平洋一帶。

蘇紫雲分析，西太平洋第一島鏈目前有兩支航艦打擊群，除常駐日本的雷根號航艦，卡爾文森號屬戰略機動前進部署，採雙航艦兵力分別於台海南北兩端，嚇阻中共冒進的戰略訊號至為明顯。

蘇紫雲指出，此為美軍所提，「強化美軍與志同道合盟友與夥伴的聯合戰備，展現對基於規範國際秩序的共同承諾」，均顯示美國與盟友對台海和平與穩定的重視，並以兵力部署方式實際執行，共同守護自由與民主。

中共 南韓 兩韓

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