台灣大選引世界關注 登多家國際媒體首頁 BBC還開不斷更新

半島電視台開不斷更新報導台灣選舉。（官網截圖）

今天是台灣2024總統大選、立委選舉的投票 日，國際媒體也相當關注，英國廣播公司(BBC)和美國有線電視新聞網(CNN)等媒體首頁，都能看到相關消息。

BBC首頁可以看到將台灣選舉 的報導設成不斷更新專區，全程緊盯投開票進度，報導指出，此次大選不僅攸關台灣政治未來，還關係到台灣與中國的關係，並指台灣選民更關心的是經濟問題而非中國。

此外，中東的半島電視台(aljazeera)也開啟不斷更新，關注台灣大選，標題是台灣將選出總統蔡英文 的接班人，稱「民主、自由和經濟」是此次投票的關鍵議題，並指自從蔡英文2016年首次當選以來，中國一直利用經濟影響台灣政治輿論，包括從鳳梨到石化產品，以及2019年禁止中國個人赴台旅遊和2021年起陸續禁止進口多項台灣產品等。

CNN雖然沒有把台灣選舉設成不斷更新，但也將報導放在顯眼的首頁區，標題是「在中國威脅日益加劇的背景下，台灣投票選出新總統」，內文指出，這是一場受到外界密切關注的選舉，在北京多年來不斷加劇威脅後，這場選舉的影響可能會遠遠超出海峽兩岸。