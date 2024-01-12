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美智庫曝「13艘中國科研船」現蹤印度洋 疑為部署潛艦蒐集數據

編譯徐榆涵／即時報導
美智庫報告指出，中國科研船正在印度洋進行全面調查，蒐集到的數據與部署潛艦有關。圖為2022年8月中國科研船「遠望五號」停泊於斯里蘭卡漢班托塔港。(美聯社)
美智庫報告指出，中國科研船正在印度洋進行全面調查，蒐集到的數據與部署潛艦有關。圖為2022年8月中國科研船「遠望五號」停泊於斯里蘭卡漢班托塔港。(美聯社)

華盛頓郵報10日報導，與共軍有關的中國科研船正在印度洋海底進行全面調查，所蒐集到的數據可能對於在該區部署潛艦至為重要。印度洋是北京在台海開戰時的重要能源補給線。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）針對2020年以來數十萬小時的航運數據進行最新分析顯示，印度洋正迅速成為中國海洋調查的最大範疇之一；這些調查表面上為民間性質，但實際上與共軍以及中國的軍民融合計畫有關。軍民融合計畫是從民間團體取得技術與研究以推進共軍的一種國家戰略計畫。

分析家指出，執行這類海洋研究的船隻可用於能源和海洋環境研究，但所蒐集到的數據，也可用於軍事目的，包括如何在衝突期間操控與隱藏潛艦。

CSIS的報告發現，2020年以來在印度洋進行大量調查研究活動的13艘中國船隻，全都與共軍有關，且形跡可疑，包括停泊於中國軍港或暫時關閉追蹤設備。

負責撰寫該報告的CSIS資深研究員福納樂（Matthew Funaiole）說，「印度洋對中國的戰略與經濟利益，以及與印度的地緣政治競爭至關重要。北京認真考慮建立一支軍力擴及遠洋與深海、具有遠征戰力的藍水海軍，該海軍將活躍於印度洋，而模糊研究生態系統與國安機構的界線，有助中國實現此一目標。」

中國擁有全球最大的民用研究船隊，CSIS的報告指出，自2020年以來，在全球運行的64艘中國科研船中，至少8成出現「警告信號」，表明其工作與軍事目標有關，這些可疑的中國科研船中逾半數在南海作業，如今頻繁現身印度洋已加劇緊張局勢。

印度 共軍 華盛頓郵報

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