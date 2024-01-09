俄國研究機構：世界海上強國綜合潛力 中國第一、美國居次

圖為解放軍南海艦隊某驅逐艦早前在南海某海域進行綜合科目演練資料照。（中新社）

俄羅斯 《消息報》網站6日報導，一份由俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所學者所編製的世界海上強國綜合潛力年度排名，中國位居第一，美國居次，俄羅斯第三。研究指出，中國在世界所有海上強國的海上綜合潛力總量中占有15.9%的份額，美國占15.5%，俄羅斯占6.8%。

報導稱，俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所的研究人員每年兩次更新他們的海上強國排名。這項排名基於對各國發布的公開數據進行研究。研究人員會分析40類軍事和民事性質海上活動的統計數據，並根據其結果對100個國家進行排名。

根據報導，2023年，中國位於這項排名的首位，美國排名第二。盡管美國人在航艦和核潛艇數量上領先中國，但中國海軍擁有更先進的輕型海軍力量，商船數量也是世界第一。

研究人員稱，對各國海上潛力的評估還考慮了由各國控制、研究和開採的世界海洋資源。

自由亞洲電台去年7月也曾報導，美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」引述美國海軍情報辦公室文件指出，中國造艦能力約為2,325萬噸，美國則不足10萬噸，兩者相差至少232倍。

截至2020年，中國海軍共擁有355艘包含戰艦、潛水艇等，美國海軍則有296艘。美國海軍估計，到2035年中國將有475艘作戰艦艇，美國則約有305至317艘，差距將進一步擴大。至於噸位方面，預計2040年中國將接近500萬噸，而美國海軍屆時將接近600萬噸。

對此，美國海軍回應表示，該報導引用的文件是美國海軍情報辦公室（Office of Naval Intelligence）製作的簡報投影片（PPT），目的是呼籲美國國會議員及民眾，關注中美兩國在造船能力和海軍總規模方面令人擔憂的差距。

負責編製前述這項排名的俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所研究員波利瓦奇在接受採訪時說，排名僅次於俄羅斯的國家是日本，但其海上潛力的發展速度並不特別快。之後依序為韓國、英國、印尼 、挪威、印度 和法國。