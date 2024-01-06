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布林肯憂加薩衝突擴大 疾呼避免「無止境暴力循環」

中央社／希臘哈尼亞6日綜合外電報導
布林肯6日抵達阿曼。（美聯社）
布林肯6日抵達阿曼。（美聯社）

美國國務卿布林肯今天表示，為確保加薩（Gaza）衝突獲得控制並避免「永無止境的暴力循環」，中東各國需要對區域有關各方運用自身影響力。

綜合路透社和法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在為期1周的出訪行程之初會見土耳其與希臘領袖，並於會後發表談話。他此行意在緩和以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月爆發戰爭以來持續升高的緊張局勢。

布林肯今天在最新的中東出訪中，先在伊斯坦堡（Istanbul）會見土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan），數小時後在克里特島（Crete）會晤了希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。

他在克里特島告訴媒體說：「其中一項很實際的關切是以色列和黎巴嫩邊境，我們希望盡可能確保局勢不會升溫。」

布林肯告訴媒體說，加薩戰爭獲得控制，符合幾乎所有中東國家的利益。

他在飛往約旦之前表示：「我們希望確保，有同感的各國能運用他們的人脈、他們的影響力、他們的關係來跟可能參與其中的各方接觸，克制局勢，確保不會看到衝突進一步擴大。」

布林肯表示，解決這場危機的努力若失敗，結果將會是「永無止境的暴力循環…以及這個區域人民生活在局勢不安及衝突之中」。

他同時表示，他將研究還能做些什麼來擴大保護加薩平民，並增加人道援助的運送，「有太多巴勒斯坦人喪生，尤其是孩子們」。

以哈自去年10月7日爆發戰爭，起火點是哈瑪斯當天突襲以色列南部，殺害1200人並擄走240名人質。以色列旋即對哈瑪斯控制的加薩發動猛襲，據報迄今造成2萬2700名巴勒斯坦人喪生，且衝突擴大至約旦河西岸、黎巴嫩和紅海航線。

而以哈戰爭這3個月以來，各界憂心衝突會擴及中東大片地區，布林肯因此展開第4場危機因應出訪行程。

他今天稍晚抵達安曼（Amman），明天將會見約旦國王，他這趟危機因應行程中還將於明天下午前往卡達和阿布達比（Abu Dhabi）。

布林肯 加薩 以色列

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