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CNN分析：川普開始聽牌 270張選舉人票勝券在握

記者顏伶如／即時報導
前總統川普今年欲再度挑戰總統大位，被視為來勢洶洶。（美聯社）
前總統川普今年欲再度挑戰總統大位，被視為來勢洶洶。（美聯社）

CNN 5日在「270張選舉人票之路」(Road to 270)分析報導指出，爭取連任的拜登總統這回很難複製2020年時拿下的多數選舉人票，前總統川普已掌握紮實的共和黨基本盤，若再加上傾向共和黨的幾州，選舉人票已跨越270張當選門檻。

報導指出，根據已公布民調與各陣營內參民調，以及競選團隊幕僚、兩黨選舉專家、國會議員、政治學者訪談，2024年大選充滿變數，唯一確定的特點則是政治明顯趨於兩極化。

根據最新評估，川普穩拿的共和黨鐵票倉總共有188張選舉人票，其中包括有40張選舉人票的德州、17張選舉人票的俄亥俄州、11張選舉人票的田納西州與印地安納州等；投票立場傾向共和黨則有84張選舉人票，包括有30張選舉人票的佛羅里達州，16張選舉人票的喬治亞州與北卡羅來納州，15張選舉人票的密西根州、6張選舉人票的內華達州，還有緬因州第二國會選區的1張選舉人票。

有41張選舉人票鹿死誰手仍然勝負難分，包括亞利桑納州11張選舉人票，內布拉斯加州第二國會選區1張選舉人票，賓州19張選舉人票以及威斯康辛州10張選舉人票。

民主黨鐵票倉總共有175張選舉人票，包括54張選舉人票的加州，28張選舉人票的紐約州、19張選舉人票的伊利諾州、12張選舉人票的華盛頓州，11張選舉人票的麻州等。

投票立場傾向支持民主黨則有50張選舉人票，包括維吉尼亞州13張選舉人票，科羅拉多州與明尼蘇達州各有10張選舉人票，俄勒岡州8張選舉人票，新墨西哥州5張選舉人票，新罕布夏州4張選舉人票。

共和黨 內布拉斯加州 投票

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