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「包進美國」非洲無證客在歐洲遭嚴打 改向美墨邊境闖關

記者顏伶如／即時報導
圖為德州邊境。（路透）
圖為德州邊境。（路透）

紐約時報5日報導，美墨邊境非法入境者當中，來自非洲國家的無證客雖占少數，過去幾年卻出現人數成長趨勢；歐洲某些地區反移民情緒不斷升高，人口走私集團從中看到有利可圖的機會，積極開拓非洲市場，愈來愈多非洲無證客改赴美國追求新生活，成千上萬非洲國家公民如今先搭機抵達中美洲，然後展開一路向北的長途跋涉。

來自西非國家幾內亞（Guinea）的30歲男子凱塔（Sekuba Keita），由於家鄉貧窮想要到外國闖天下，但沒有依循其他非洲移民前往歐洲發展的多年傳統，而是選擇闖關成功機率較高的美國。他在聖地牙哥移民拘留中心受訪時說：「與前往歐洲國家相比，進入美國幾乎是打包票的，所以我就來了。」

凱塔從幾內亞出發，搭機前往土耳其，接著轉機哥倫比亞、薩爾瓦多、尼加拉瓜，再走陸路抵達美墨邊境。在移民拘留中心的手機充電站，凱塔遇到了數十名來自其他非洲國家的公民，包括安哥拉、 茅利塔尼亞、塞內加爾等國。

美國官員指出，來自非洲54個國家的移民，長年以來由於人數極少，主管機關在國籍項目裡以「其他」（other）做為統稱，但過去幾年非洲移民人數迅速增加。

紐約時報取得政府統計資料顯示，美墨邊境遭查緝的非洲無證客在2022會計年度為1萬3406人，到了2023會計年度則增加到5萬8462人，其中茅利塔尼亞人數最多，有1萬5263人，塞內加爾有1萬3526人，安哥拉、幾內亞則各有大約4000多人。

在美墨邊境提供支援的非營利慈善組織指出，非洲無證客能夠落腳歐洲的可能地點越來越少，因此許多人轉而朝美墨邊境闖關。

「歐洲移民政策研究所」（Migration Policy Institute Europe）資深政策分析師列寇茲（Camille Le Coz）說，某些歐洲國家對移民越來越不歡迎移民，因此當有新路線出現的時候，移民遷徙潮就因此流動，因為家鄉經濟發展機會極為匱乏。

移民 美墨邊境 無證客

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