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WSJ：全美25郡投票趨勢將決定2024總統大選勝負

記者顏伶如／即時報導
圖為2015年川普到密西根州薩吉諾郡(Saginaw County)參加活動發表演說。（美聯社）
圖為2015年川普到密西根州薩吉諾郡(Saginaw County)參加活動發表演說。（美聯社）

從2008年以來的四屆總統大選，全美僅25個郡投票與大選結果完全吻合，華爾街日報2日報導分析，2024年大選勝敗如何，這25郡選民支持動向成為關鍵指標，但大多數選民對現況感到不滿，憂心美國好日子已成過去式。

華爾街日報報導，根據人口統計數據，25個郡居民不管收入中位數或教育程度，與全國其他地區相比均顯得較低；居民年齡偏高，白人居多，極高比例居住地點為小型城市或偏鄉，65歲以上且領取退休金的民眾比例同樣頗高。過去幾年裡，25個郡當中有半數呈現人口縮水。

25郡還有一項特色：絕大多數地理位置距離美國經濟、文化重鎮頗為遙遠。住在這些郡裡的熟齡選民普遍認為，美國榮景已經過去，他們期待的候選人必須能夠帶領美國往前走，但眼前可以選擇的兩黨人選卻都有缺點，政見了無新意。

密西根州薩吉諾郡(Saginaw County)、賓州諾安普頓郡(Northampton County)以及新罕布夏州希爾斯布洛郡(Hillsborough County)便是其中3個郡。新罕布夏州哈德遜(Hudson)56歲商人葛拉斯里(Tony Grauslys)表示，國會議員把關注焦點放在其他國家的問題，令人感到憤怒，因為美國連自己的問題都還沒能解決。

住在密西根州薩吉諾的60歲退休州警詹金斯(Marvin Jenkins)受訪時便說，擔心兩大政黨的總統候選人歲數都太大，住在賓州弗利曼斯堡(Freemansburg)的38歲研究所學生威爾．羅賓森(Juliet Will-Robinson)說，希望看到有勝選希望地第三政黨選項。

報導指出，這3個郡的選民普遍認為，拜登總統贏得連任選舉的最佳策略，就是說服選民有辦法在第二任能控制物價，拜登也要向選民證明體能確實足以勝任未來四年職務所需；川普若想重返白宮，這3個郡的選民受訪時則說，勝利之道在於展現有能力讓美國經濟恢復到新冠疫情發生前的順利運作，川普還要讓選民看到能夠克制向來衝動行事的個人風格。

退休金 新罕布夏州 拜登

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