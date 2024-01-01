我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本石川縣7.6強震 已知3人喪命

1300萬人失去白卡補助 7成卡在行政問題

2024年國會角力5大戰場：移民政策與援烏、政府預算等

記者顏伶如／即時報導
分裂國會(divided Congress)局勢之下，2024年兩黨在國會又有多場較勁，國家廣播公司(NBC)1日報導分析，國會五大戰場包括移民政策與烏克蘭軍援、聯邦政府預算等。歐新社
分裂國會(divided Congress)局勢之下，2024年兩黨在國會又有多場較勁，國家廣播公司(NBC)1日報導分析，國會五大戰場包括移民政策與烏克蘭軍援、聯邦政府預算等。歐新社

分裂國會(divided Congress)局勢之下，2024年兩黨在國會又有多場較勁，國家廣播公司(NBC)1日報導分析，國會五大戰場包括移民政策與烏克蘭軍援、聯邦政府預算等。上任不久的眾院議長強生(Mike Johnson)如何領導僅居些微多數的共和黨，面對黨內強硬派保守路線壓力又將如何因應，備受矚目。

＊移民政策與援烏經費

共和黨籍參議員要求拜登政府必須先針對邊境移民危機拿出對策，才願意為美國對烏克蘭、以色列提供進一步軍援投下同意票。民主黨已做出重大讓步，包括調高對美國申請庇護的資格門檻、擴大將非法入境者迅速遞解出境的總統權限。美國軍援若沒能盡快到位，烏克蘭面對俄羅斯攻擊恐怕支撐不住。代表為民主黨出面協商的談判代表之一、康州聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)說，磋商結果攸關「世界命運」，聖誕節當天也對共和黨喊話表示，切莫讓俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)征服烏克蘭。

某些強硬派共和黨眾議員已經表態，磋商結果若不如預期，將不會支持兩黨協商結果。

＊避免聯邦政府關門

國會已通過截止日期分別為1月19日、2月2日的兩階段短期預算法案，暫時避開政府關門危機，但強生已表示不再支持臨時開支法案(stopgap bill)，希望出現長期解決方案。眾議員結束假期休會返回議場時，距離第一個截止期限只剩8個工作天。

＊拜登彈劾案

共和黨將決定是否提案彈劾拜登，許多共和黨籍人士坦承，迄今尚無構成可彈劾犯行(impeachable offense)的直接證據，能把拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)與違法行為與拜登產生聯結。

＊偵察權限

具有爭議的「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)702條款(Section 702)短期授權4月19日截止。聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)呼籲國會繼續延長授權以對抗外國恐怖主義，抵抗來自伊朗及中國的威脅。

「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)

＊聯邦航空總署(FAA)與農業法案(Farm Bill)期限

兩項法案都已屆滿每隔5年需要國會重新授權的期限，涉及糧食券等食物補助計畫。

杭特‧拜登 共和黨 烏克蘭

上一則

「青年運動」紅海攻擊商船 遭美直升機擊沉3艇 10死

延伸閱讀

「青年運動」紅海攻擊商船 遭美直升機擊沉3艇 10死

「青年運動」紅海攻擊商船 遭美直升機擊沉3艇 10死
學貸減免未定之天 貸款人還在等拜登推新計畫

學貸減免未定之天 貸款人還在等拜登推新計畫
拜登、習近平互致新年賀信 慶祝美中建交45周年

拜登、習近平互致新年賀信 慶祝美中建交45周年
兩黨爭吵 學貸減免2024年還有望嗎？

兩黨爭吵 學貸減免2024年還有望嗎？

熱門新聞

房價太高，永久租屋族崛起，這個趨勢正催生社區轉型。(美聯社)

不想買房、不背房貸「永久租屋族」全國崛起

2023-12-24 01:28
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

2023-12-31 01:29
中國駐美國大使館29日宣布，明年1月1日起，減少旅遊簽證所需的申請資料。（路透）

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

2023-12-30 02:45

超人氣

更多 >
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝
「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首

「水行俠2」北美票房慘跌 「旺卡」重回榜首