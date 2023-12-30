FT發布2024十大預測 這麼看美台大選和日銀升息展望

金融時報（FT）發表2024年全球大預測，預言現任美國總統拜登（左）可望在2024年11月美國總統大選中險勝川普，贏得連任。圖／美聯社

金融時報（FT）記者與編輯群30日發表2024年全球預測，從誰會贏得美國總統大選、台灣選出新總統會不會引發共軍犯台，到日本銀行（央行）會不會開始升息，到億萬富豪馬斯克旗下社群媒體平台X是否步向破產 ，都有著墨。

以下精選出2024年FT十大預測

一、川普會不會再度當選美國總統？

不會。但勝負差距極微，現任總統拜登只能險勝，主要因為略過半數的選民將唾棄川普，而不是因為他們力挺拜登連任。

二、台灣總統換人會不會引發中共犯台？

不會。台灣1月總統大選在即，被視為立場偏「獨」的民進黨候選人賴清德民調暫居領先，但他已表明會延續現任總統蔡英文謹慎的兩岸政策路線，這讓北京欠缺犯台藉口。北京領導層相信仍有機會不動武，藉由加強軍事威嚇、政治滲透、經濟誘惑和國際孤立，也能促成兩岸統一。

三、以哈戰爭會不會擴大為中東區域性衝突？

不會。最令人擔心的是擦槍走火，特別是伊朗支持的黎巴嫩民兵組織真主黨（Hizbollah），在邊境與以色列部隊衝突加劇，但無論是華府或德黑蘭，都不樂見以哈交戰擴大為區域衝突，外交壓力應可使情況受到控制。

四、美國經濟會軟著陸嗎？

會，至少就短期而言。2023年通膨降溫之快，連聯準會（Fed）也感到意外。同時，美國經濟成長也強得出乎大多數經濟學家所料。既然消費者支出仍強，工資增幅也未失控，「軟著陸」應可持續至少數月之久。但能否延續至2024年底就很難說，因為之前一連串升息抑制成長的效應逐漸顯現，可能引發破產潮。而債台高築和地緣政治壓力衝擊全球貿易，可能推升通膨並拖慢成長。

五、中國經濟成長率會不會跌破3%？

不會。中國近年來的成長品質顯然已明顯惡化。幾乎貢獻三分之一國內生產毛額（GDP）的不動產市場，則緩緩內爆。許多地方政府快要在債務堆中滅頂。消費者支出也裹足不前。但2024年GDP成長率仍可望輕鬆超越4%，主要靠債務紓困計畫、財政刺激措施和其他形式的官方金援支撐。

六、日銀會把政策利率提高到0%以上嗎？

不會。在2024年，日銀終將捨棄殖利率 曲線控管（YCC）政策，也將揮別負利率政策。然而，市場預期日銀未來一年將數度提高利率，這種希望可能落空，到2024年底，利率仍不會高於0%。薪資成長溫吞，日圓兌美元匯率隨美國利率觸頂下滑而走強，以及有諸多理由偏好更陡的殖利率曲線，都使日銀不太可能讓政策利率轉正。

七、阿根廷會讓經濟美元化嗎？

不會。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）雖在競選期間信誓旦旦要將經濟美元化，但他掌權後祭出的第一套經濟措施是放手讓阿根廷披索貶值。經濟美元化是阿國政府的長期目標，在2024年不可能發生。不僅國際貨幣基金（IMF）對阿國經濟美元化的前景並不看好，大多數經濟學家也認為喪失經濟主權的弊大於利。

八、投資人會踴躍重返債市嗎？

會。「2023債券年」的希望落空，通膨火熱和利率升不停，使債市延續2022年的頹勢。但如今，投資人相信美國經濟成長將減緩，反映一連串升息的延遲效應終將顯現。隨著通膨下滑、降息在望，投資債券似乎更安全。

九、社群媒體X平台會破產嗎？

會。馬斯克常用破產警告作為激發員工鬥志的手段，在特斯拉和SpaceX都曾這麼做。但這一回，X廣告收入下沉，另闢營收蹊徑的努力未果，破產很可能發生。

不會。2023年開除奧特曼（Sam Altman）的董事會成員中，只剩一人還留任，而且OpenAI主要合作夥伴暨大金主微軟公司將在新董事會扮演不具投票權的觀察員角色，該公司可望大幅整頓公司治理，以至於奧特曼不會再陷入隨時可能遭革職的處境。