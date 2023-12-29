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台灣政治風向改變 總統候選人都不親中

NBC：可能打壞民主黨2024大選如意算盤的五大轉折

記者顏伶如／即時報導
拜登是否可能在大選前退出，成為眾人關注焦點。（路透）
拜登是否可能在大選前退出，成為眾人關注焦點。（路透）

面對2024年大選，新的一年如果出現某些意外狀況，民主黨如意算盤恐被打壞。國家廣播公司(NBC)29日報導分析，以下五種轉折最可能導致民主黨白宮保衛戰夢碎：

萬一拜登退選將會如何？

從傳統華府政治角度來看，拜登絕不可能主動放棄畢生追求的政治目標，告老還鄉回到德拉瓦州。然而，可能出現的發展包括：拜登認真檢視民調結果之後，決定在輸給川普之前早一步抽身；81歲的拜登受到年齡影響，不願意繼續承擔與總統職務有關的大量出差與壓力；拜登捨不得唯一在世兒子杭特‧拜登(Hunter Biden)受到鋪天蓋地的負面輿論，決定從政壇退休。

拜登退選將顛覆民主黨所有選舉布局，必須立即尋找遞補候選人，屆時兵荒馬亂的景象將是絕大多數美國人一輩子不曾見過。副總統賀錦麗是順理成章的接棒人選，加州州長紐森(Gavin Newsom)則一直被認為懷抱鴻鵠之志，但與拜登半世紀從政資歷相比，紐森顯得份量不足。

拜登繼續參選又會如何？

81歲參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)7月26日在記者會上突然說不出話而被旁人攙扶離開，相同狀況若發生在拜登身上，例如演說時失言、無語，或者搭乘空軍一號時在階梯跌倒，都將加深美國民眾覺得拜登年事已高的看法。白宮安排了降低拜登出錯的各種因應措施，包括調整空軍一號的登機方式，但意外還是可能出現。

曾任歐巴馬選舉團隊高層顧問的民主黨策略專家艾克斯洛德(David Axelrod)說，拜登覺得有辦法躲過自然界狀態，「但風險真的很高」。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)的大手筆超級政治行動委員會(super PAC)有何影響？

馬斯克的母親梅耶．馬斯克(Maye Musk)13日在X平台發文表示，兒子想讓世界變得更美好，卻遭拜登阻止。馬斯克對拜登的積怨可以回溯到拜登上台初期，白宮舉辦電動車活動卻未邀請特斯拉(Tesla)。馬斯克家族若打算在選舉年跟拜登算總帳，2500億身家的馬斯克拿出一小部分發動文宣，就可輕鬆刷新歷年選舉捐款最高紀錄。馬斯克行事風格向來令人捉摸不定，很難預料是否一時興起而有所行動。

房地產僵局

聯準會連續升息讓房貸利率達數十年新高，今秋已突破8%，房價比疫情初期上漲47%，結果則是想買房的民眾無力購買，想搬家的民眾卡在原地。數百萬消費者若把不滿反映在投票動向，對拜登絕對不利。

外國駭客

俄羅斯、伊朗、中國是經常被點名的駭客來源，隨著中東情勢緊張，某些波灣國家也可能把握機會干擾大選。

杭特‧拜登 馬斯克 民主黨

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