駁美大使稱無意與美合作探月 中：美可循渠道向中申請月壤

中國國家航天局反駁美國駐華大使伯恩斯所稱「中無意與美在探月領域合作」的說法，並指無法合作的根源在美方。圖為中國「嫦娥四號」登陸器攜帶的「玉兔二號」月球探測車，上面共搭載中、荷、德、瑞典、沙烏地阿拉伯等國的科研儀器。（美聯社）

美國駐華大使伯恩斯近日在一場會議上表示，中國沒有意願與美國就探月進行合作，太空 領域將成為兩國的競技場。中國國家航天局發言人許洪亮22日回應，中方從來沒有任何一個文件、規定、條款限制中國與美國合作，美方卻屢以冷戰思維處理，中美航太 無法合作的根源其實在美方。他並呼籲美方撤除限制與中方太空合作的「沃爾夫條款」，「考慮如何踢開這個攔路虎」。

中國國家太空總署22日在中國國家航天局官網刊登對伯恩斯相關說法的回應。中國國家航天局新聞發言人許洪亮表示，中方重視航太領域國際合作，對於與美進行航太領域交流也一直秉持開放包容的態度。我們歡迎包括美國在內的各國科研界人士按照中方已公布的月球樣品申請辦法，以合適的方式及渠道向我們申請。

他說，「但讓我困惑的是，美國一方面口口聲聲說合作、申請，一方面又有些人對限制與中國航天開展合作的『沃爾夫條款』極其推崇，在不同場合表示應該將『沃爾夫條款』永久化。我不理解美方是不是在玩文字遊戲、踢球」。

許洪亮提到，2006年中美兩國航太機構曾建立了地球科學和太空科學等航太合作工作小組機制，並就共同感興趣的領域進行了多次溝通。但2011年美方推出「沃爾夫條款」，使中美兩國航太機構交流幾乎完全中斷。

他並稱，接著2015年美方又提出由美國務院 牽頭建立中美民用航太對話機制，中方也積極回應，迄今舉辦了三次對話會議，原計畫由美方主辦的第四次會議美方卻遲遲未召開。中方多次推動未果。

他表示，由此可見，中方一直是中美航天交流的支持者，我們也了解到，美國國內對取消「沃爾夫條款」，重啟在探月、深空合作也有強烈呼聲。「美方政府卻屢屢以冷戰思維處理對華航太合作，中美航太無法進行合作的根源其實在美國」。

許洪亮強調，「中方從來沒有任何一個文件、規定、條款限制中國與美國合作」。國際上有很多同行呼籲美國搬開「沃爾夫條款」這個絆腳石，希望「沃爾夫條款」不再是炒冷飯的工具。我們也呼籲美國有識之士「考慮如何踢開這個攔路虎」。

沃爾夫條款（Wolf Amendmen）是美國國會於2011年4月通過的一項法案。該條款禁止美國國家航空暨太空總署（NASA）和白宮科技政策辦公室（OSTP）在未經授權的情況下使用政府資金與中國政府及其組織進行任何形式的雙邊合作。