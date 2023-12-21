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商務部又有動作 要查美企供應鏈用了多少中國製晶片

編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部將調查美國企業的供應鏈中，採購中國製晶片的情況。（路透）
美國商務部將調查美國企業的供應鏈中，採購中國製晶片的情況。（路透）

美國商務部周四（21日）表示，將啟動一項針對美國半導體供應鏈和國防工業基地的調查，以處理採購中國製晶片有關的國安問題。

這項調查目標釐清美國企業如何採購成熟製程製造的傳統晶片。此時美國商務部正採取行動，為半導體晶片製造提供近400億美元的補貼。

美國商務部表示，將於1月展開這項調查，目的在「降低中國構成的國安風險」，將聚焦美國關鍵產業供應鏈中，中國製成熟製程傳統晶片的使用和採購情況。

商務部周四公布的一份報告指出，在過去十年中，中國向半導體產業提供約1500億美元的補貼，「對美國和其他外國競爭者創造了不公平的全球競爭環境」。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「在過去的幾年裡，我們看到了一些有關（中國）採取令人擔憂做法的跡象，這些做法目的是擴大他們的企業的傳統晶片生產，使美國企業更難參與競爭。」

中國駐華盛頓大使館周四表示，美國「一直在泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對其他國家的企業採取歧視性和不公平做法，並將經濟和科技問題政治化、武器化」。

美國商務部表示，這項調查還將促進傳統晶片生產的公平競爭環境。雷蒙多補充說：「因應外國政府威脅美國傳統晶片供應鏈的非市場行為事關國家安全。」

商務部表示，總部設在美國的企業約占全球半導體營收的一半，但面臨著外國補貼造成的激烈競爭。

報告表示，美國的半導體製造成本可能「比世界其他地區高出 30-45%」，並呼籲為國內半導體製造廠提供長期支持。

報告還說，美國應推出「永久性政策，獎勵半導體製造設施的穩步建設和現代化，例如計劃在2027年結束的投資稅收抵免政策」。

商務部 晶片 供應鏈

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