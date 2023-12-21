即將上市的燦芯半導體與中芯國際有關 美議員喊制裁堵破口

美國共和黨籍參議員盧比歐呼籲拜登政府，制裁中國晶片設計公司燦芯半導體。示意圖。（路透）

美國共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）周三敦促拜登政府，制裁中國晶片 設計公司燦芯半導體。根據路透報導，燦芯大股東之一是被美國列入制裁黑名單的中芯國際，且燦芯為至少六家中國軍方供應商提供晶片設計服務。

儘管如此，燦芯仍然能獲得美國的投資 和技術，包括Synopsys和Cadence Design等美國公司的晶片設計軟體。

魯比歐說，燦芯和其他中國科技公司能相對自由地取得美方技術的事實表明，目前的出口管制未能阻止中國崛起為技術大國。他周三致函美國商務部 部長雷蒙多表示，「現在需迅速採取行動，防範中國晶片產業根基日益壯大」，敦促對燦芯實施與中芯國際相同的許可要求。

商務部發言人表示已收到這封信，將「透過適當管道做出答覆」。

美國國會兩黨有愈來愈多議員呼籲，對晶片設計軟體出貨到中國實施更多限制，魯比歐是其中之一。眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格稱路透報導「令人極其不安」，敦促商務部採取更多措施阻止美國技術流入解放軍。

路透沒發現任何證據表明燦芯或其美國供應商違反美國出口規定。

民主黨參議員Bob Casey在內的其他議員把矛頭指向燦芯能拿到美方投資。根據路透報導，總部位於矽谷、股權幾乎全握在富國銀行手上的Norwest Venture Partners對燦芯持股13.5%。

燦芯很快將能更廣泛地接觸到投資人。上海證券交易所先前質疑燦芯與中芯國際的關係，曾暫停燦芯上市申請，但本周一又開了綠燈。