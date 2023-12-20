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NBC：中國要拜登在拜習會後發聲明反台獨 白宮拒絕

中央社華盛頓20日綜合外電報導
拜登與習近平在費羅麗莊園散步。 （美聯社）
拜登與習近平在費羅麗莊園散步。 （美聯社）

總統拜登上月與中國國家主席習近平會談，美國官員透露，中方事前曾要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但白宮拒絕中方要求。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述3名美國前任和現任官員的說法報導，習近平在舊金山的拜習會上直言不諱地告訴拜登，北京將會統一台灣，但時機尚未決定。

這些前任和現任官員指出，習近平也在十多名美中官員參與的會議上告訴拜登，中國傾向以和平而非武力方式來取得台灣。

習近平也提到美國軍事領袖說他計劃在2025或2027年攻台的公開預測，他告訴拜登這些預測是錯的，因為他沒有設定時間表。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕評論上述說法。

美國國家廣播公司新聞網指出，官員們的說法提供了拜習會不曾被報導過的細節。習近平對拜登的私下警告，雖然跟他過去有關統一台灣的公開言論無顯著不同，仍引起美國官員注意，因為當前中國的對台行為被認為愈來愈挑釁，而且台灣即將在明年1月舉行總統大選。

根據美方官員，舊金山峰會期間，習近平也就角逐台灣下月總統大選的人選表達關切；習近平也談到美國對台灣的影響。

一名美方官員說，當拜登要求中國尊重台灣選舉程序時，習近平回應說，和平好是好，但中國終須朝解決問題邁進。

拜習會後，拜登重申美國長期以來的政策，表示「我們維持『一個中國』政策的共識」，「我不會改變這點，這點不會變」。

拜登 習近平 拜習會

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