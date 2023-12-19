2024大選前Google限制提問 聊天機器人無法有問必答

Google將限制聊天機器人與選舉有關的查詢類型。（路透）

Alphabet旗下的Google （谷歌）今天表示，在2024年美國總統大選之前，對於其聊天機器人Bard與搜尋生成體驗能回應的問題，Google將限制與選舉有關的查詢類型。

路透報導，Google表示這些限制將於2024年初實施。

除美國外，2024年還將有一系列重要選舉，包括世界最大民主國家印度的大選，以及南非等國的全國選舉。

Google表示將「更加關注人工智慧 （AI）可能發揮的作用」，因為希望能夠服務與選舉相關的選民和競選活動。

臉書（Facebook）母公司Meta也在11月表示，將禁止政治競選活動和其他受監管行業的廣告商，使用其新的生成式人工智慧廣告產品。

社群網路平台臉書和Instagram（IG）的政治、社會或選舉相關廣告，如果是以人工智慧或其他數位方式創建，廣告商必須揭露其編修時間。

另一方面，正接受歐盟 （EU）調查的社群媒體平台X在8月表示，現在將允許候選人和政黨在美國投放政治廣告。

馬斯克（Elon Musk）擁有的X，計劃將在美國大選前擴編其安全和選舉團隊。

自2019年以來，X在全球禁止所有的政治廣告。

鑑於人工智慧的威脅，像是傳播錯誤訊息，全球各國的政府一直主張監管人工智慧。

大型科技公司將面臨歐盟新規定，要求在其平台明確標示哪些是政治廣告、誰支付費用、支付多少費用，以及廣告針對的是哪些選舉。