美情報：中俄曾試圖干預2022期中選舉 更勝2018

情資報告披露，中國、俄羅斯和伊朗曾試圖干預2022年美國期中選舉。(美聯社)

近日剛解密的情資報告披露，中國、俄羅斯 和伊朗 曾試圖干預2022年美國期中選舉 ，程度高於2018年期中選舉。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，這項報告是在2022年12月制定，但上周才經解除機密，展示美國情報體系對2022年美國期中選舉面臨外國威脅程度的評估結果。

美國情報圈並未發現「任何外國領導人指示進行全面、整體政府的影響力運動」，如同俄羅斯在2016年大選時帶風向。

不過美國情報圈發現愈來愈多的外國行為者參與這類行動，包括中國比過去更願意進行影響選舉的活動。

報告說：「更多外國行為者的參與可能反映了地緣政治風險算計改變、影響選舉活動已被視為常態、這類活動成本低但潛在報酬高，以及美國情報圈蒐集和分析情資時更加著重選舉安全。」

美國情報圈對調查結果「具高度信心」，指出俄羅斯政府及其代理人「曾試圖在期中選舉前詆毀民主黨並破壞對選舉的信心，最有可能是要破壞美國對烏克蘭的支持」。

美國情報圈也在具「高度信心」的評估結果中指出，中國「默許了各種試圖影響少數期中選戰的行動」，對付被視為反中的政治人物。

美國情報圈評估說，伊朗也試圖「利用注意到的社會分歧，破壞民眾對美國民主制度的信心」；美方對這個評估結果的信心程度為「中度」。

報告指出，其他各種的外國行為者採取一些步驟，試圖破壞尋求連任的美國政治人物選情，並特別點名古巴，且評估古巴的行動「規模較小，比中國、伊朗和俄羅斯行動目標更具針對性」，尤其是聚焦在佛羅里達州的候選人。