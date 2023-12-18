拜習會後初見成效 美印太司令：解放軍減少對美軍機危險攔截

美軍印太司令阿基里諾18日透露中國解放軍機減少「危險攔截」，盼北京繼續維持正向交流，凸顯美中軍事關係呈回暖跡象。（美聯社）

英國金融時報報導，美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）18日透露中國解放軍 機減少「危險攔截」，盼北京繼續維持正向交流，凸顯美中軍事關係呈回暖跡象。

五角大廈 上個月表示，中國人民解放軍軍機過去兩年針對美國軍機進行180次「危險且脅迫」攔截，對華府盟邦則達100次，大大加劇發生空中事故的可能性。

不過，阿基里諾日前於東京受訪時談到，中共軍機在拜習會 後停止頻繁的危險攔截，「如果能繼續保持將是非常正向的交流」。

拜習會上月甫於舊金山落幕，會中美中領導人同意恢復軍事對話。

除此之外，知情人士指出，在拜習會前，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）曾和中國駐美使館武官劉展進行會談，阿基里諾和中方軍事高層的會晤可望成真。

華府過去三年積極安排阿基里諾和解放軍高層會面，不過至今沒有收到北京正面回覆。

另外，知情人士提到，五角大廈向北京提出初步提議後，美中正在磋商2024年展開一系列資深軍事交流。不過由於北京尚未正式撤換國防長李尚福，具體時程可能還需要一點時間。