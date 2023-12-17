路透：規避美國制裁 中國將先進封裝GPU外包馬來西亞

路透報導，友尼森(Unisem)和其他馬來西亞晶片封裝公司已有不少來自中國客戶的業務和詢價。(路透)

路透引述消息人士報導，愈來愈多中國半導體設計公司委託馬來西亞晶片 封裝業者，進行圖形處理器（GPU）後端製程，想藉此迴避美國對中國晶片業制裁的風險。

三位知情人士向路透透露，相關委託只包含封裝，並不違反美國的任何限制，且未包含晶圓製造。其中兩名消息人士表示，有些合約已經敲定。消息人士不願透露相關公司的名字。

美國政府為了限制中國取得可發展人工智慧（AI ）或為超級電腦和軍事用途的的高階 GPU，已對 GPU 的銷售以及先進晶片製造設備加緊管制。

兩位消息人士透露，不少中國業者對先進晶片封裝服務很感興趣。晶片封裝領域尚未受到美國出口管制，但因涉及精密技術，業者擔心終有一天也納入管制之之列。

消息人士指出，已由華天科技入主的友尼森（Unisem ）和其他馬來西亞晶片封裝公司已有不少來自中國客戶的業務和詢價。

友尼森董事長謝聖德（John Chia）對此不願置評，僅表示「由於貿易制裁和供應鏈問題，許多中國晶片設計公司來到馬來西亞，在中國以外建立更多的供應來源，以支持他們在中國和中國以外的業務」。

其中兩位消息人士表示，中國晶片設計公司也將馬來西亞視為一個不錯的選擇，因為馬來西亞和中國關係良好、價格實惠、也擁有經驗豐富的勞動力與精密的設備。

當問到接受中企訂單組裝GPU是否會引發美國不滿時，謝聖德強調，友尼森的商業交易「完全合法合規」，該公司沒有時間擔心「太多的變數」。他指出，友尼森在馬來西亞的多數客戶來自於美國。

馬來西亞的其他大型晶片封裝公司包括馬太平洋工業（Malaysian Pacific Industries）和益納利美昌（Inari Amertron）。

馬來西亞目前占全球半導體封裝、包裝和測試市場13%，並計畫到2030年增至15%。

已宣布計畫在馬來西亞擴展的中國晶片公司，有前華為下的超聚變（Xfusion），該公司9月宣布將和馬來西亞的NationGate 合作生產GPU伺服器，這些伺服器專為數據中心設計，用於AI和高效能運算（HPC）。

總公司在上海的賽昉科技（StarFive）也在檳城成立設計中心，晶片封測公司通富微電子去年表示將擴建在馬來西亞和超微（AMD）合資的工廠。

中企不僅選擇馬來西亞。2021年，全球第三大晶片封測大廠司江蘇長電科技在新加坡 併購一個先進封裝廠。