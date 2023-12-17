我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗死因惹猜測

美前參議員到台灣出差遺失iPhone 警半小時尋回

譴責美「耀武揚威、預演核戰」 北韓發射短程彈道飛彈

中央社首爾／東京17日綜合外電報導
北韓發射一枚短程彈道飛彈，並譴責美國派遣核動力潛艦停靠南韓釜山是耀武揚威，相當於「預演核戰爭」。(美聯社)
北韓發射一枚短程彈道飛彈，並譴責美國派遣核動力潛艦停靠南韓釜山是耀武揚威，相當於「預演核戰爭」。(美聯社)

南韓合同參謀本部表示，北韓今天發射一枚短程彈道飛彈。與此同時，平壤譴責美國派遣核動力潛艦停靠南韓釜山等耀武揚威之舉，相當於「預演核戰爭」。

路透報導，合同參謀本部表示，北韓於深夜朝東岸外海發射一枚短程彈道飛彈，飛行約570公里後墜入海中。

南韓和日本官員此前雙雙警告，擁有核武的北韓正準備於本月進行飛彈試射，包括長程洲際彈道飛彈。

合同參謀本部聲明指出：「北韓最近的彈道飛彈試射明顯違反聯合國安全理事會禁止其使用彈道飛彈技術和科技合作的決議。」

在上述試射後不到半小時，北韓國營媒體刊登國防部聲明，內容批評美國和南韓「軍事黑幫」透過演習耀武揚威並且策劃核戰，引發緊張情勢。

聲明引述未具名國防部發言人提到美國核動力潛艦密蘇里號（USS Missouri）今天停靠釜山海軍基地。

「朝鮮民主主義人民共和國武裝部隊將徹底消滅美國及其附庸勢力引發核戰爭的企圖，從而可靠確保朝鮮半島和平穩定。」朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

這名發言人同時譴責南韓和美國15日在華府召開第2次「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group）會議，稱此舉是提升制定作戰計畫效率和耀武揚威，對北韓進行警告。

美國、日本、南韓軍方指出，上述試射立即遭到偵測、追蹤和監視，並且分享情資。3個國家已宣布即時共享北韓飛彈預警數據系統於本月啟動。

上述試射初部報告約20分鐘後，日本海上保安廳表示，這枚飛彈已經墜海。日本電視公司（NTV）報導，飛彈似乎落在日本專屬經濟區外。

北韓 南韓 彈道飛彈

上一則

大轉彎…拜登政府讓步 嚴審邊境庇護申請

下一則

開戰以來 135聯合國救援人員命喪加薩 包括美國際開發署人員

延伸閱讀

北韓深夜突然試射彈道飛彈 日韓齊發警示

北韓深夜突然試射彈道飛彈 日韓齊發警示
偷賣牛肉遭槍決… 北韓9男女綁木樁行刑 2.5萬人被迫觀刑

偷賣牛肉遭槍決… 北韓9男女綁木樁行刑 2.5萬人被迫觀刑
應對北韓核武「戰區級」韓美聯合軍演 將首次納入核作戰演練

應對北韓核武「戰區級」韓美聯合軍演 將首次納入核作戰演練
美國警告北韓：若發動核攻擊 將導致金氏政權終結

美國警告北韓：若發動核攻擊 將導致金氏政權終結

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
全球報復性消費熱潮逐漸降溫，今年精品產業成長率恐縮水。圖為普拉達門市。（路透）

全球「報復性消費」退場 奢侈品爆庫存危機

2023-12-10 01:16
知名研究中國問題學者李成結束旅美，轉赴香港做研究。圖為李成2016年出席首屆美國華人大會。（中新社）

華裔學者離美 感嘆決策層不信任、「知中派」被邊緣化

2023-12-10 20:33
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

2023-12-14 10:55

超人氣

更多 >
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美

冬天不賴床？4星座超自律 他們挑剔求完美
巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜
北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」
藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增