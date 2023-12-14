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華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)
華爾街日報社論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。圖為拜登(前)與烏克蘭總統澤倫斯基12日準備進行記者會。(Getty Images)

華爾街日報編輯委員會(editorial board)13日以「美國會不會背叛烏克蘭？」為標題發表評論指出，如果烏克蘭變得像越南一樣失敗，拜登總統與共和黨都有責任。

文中指出，年底假期即將來臨，華府即將休假，但兩黨之間對於以色列、烏克蘭軍援與美墨邊境安全問題的協商，卻還沒有談出結果。各界不禁納悶，美國是否真的將放任政黨對立導致背叛烏克蘭，「雖然難以置信，但或許真的如此」。

沒有美國進一步武器增援，烏克蘭註定敗在俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)手下，後果將是一個動盪不安的歐洲。美國權力與影響力遭遇的重挫，如同1975年的西貢實例。

華爾街日報編輯委員會指出，拜登口頭上說烏克蘭情勢危險，但實際層面卻行動緩慢，與共和黨國會議員的磋商直到最近才展開，然而邊境問題與烏克蘭軍援的條件交換，顯然已經醞釀數月。拜登本周出現政治誤判，把爭取軍援的任務直接外包給再度訪美的烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，結果澤倫斯基空手而歸。

文中寫到，拜登不能把無法進一步為烏克蘭提供軍援怪罪給共和黨，因為共和黨提出鞏固邊境安全的訴求是合理的，邊境問題已演變成國家安全隱憂，不只是一般的移民政策辯論而已。每天都有來自數十個國家、數以千計的無證客進入美國。拜登害怕與共和黨達成協議，深怕惹怒民主黨進步派，眾院西語裔黨團(Congressional Hispanic Caucus)日前批評拜登正在考慮的「川普時期移民政策」等於是對民主黨的最大羞辱。

華爾街日報編輯委員會指出：「諷刺的是，與共和黨達成協議才是拜登的政治救生索，邊境問題對拜登連任選情不利，這點連許多民主黨員都看明白了。」

文中分析，烏克蘭與美墨邊境都與美國國家安全有關，共和黨若與民主黨達成協議，可以對選民證明美國在國際舞台居於領導地位，並不妨礙解決國內問題；烏克蘭淪陷對拜登來說將是第二個阿富汗，普亭勝利加上中國崛起壯大的戰略衝擊，殺傷力遠超過喀布爾失守，共和黨不會想要為那種世界共同承擔責任，但如果在烏克蘭兩年來犧牲大量人命之後美國卻拋棄烏克蘭，共和黨難逃責任。

▼內政綁外交成功 烏國軍援陷危機

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 拜登 共和黨

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