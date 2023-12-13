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金融時報：美中正安排資深軍事官員往來

記者張文馨／華盛頓即時報導
英國金融時報報導，美中國防官員正在安排明年度雙邊往來的計畫。新華社
英國金融時報報導，美中國防官員正在安排明年度雙邊往來的計畫。新華社

拜習會迄今將滿一個月，恢復軍事溝通的進展牛步，英國金融時報（Financial Times）報導，在拜習會之前，美國國防部負責中國事務的副助理部長切斯（Michael Chase）就會晤中國駐美國防武官劉展；此外，美中官員正在安排明年度雙邊往來的計畫。

北京去年不滿時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，宣布切斷對美軍事溝通管道。

金融時報報導，切斯今年2月訪問台灣後，也影響他對解放軍的溝通管道，再未見過劉展，直到拜習會之前；該報分析，兩人的會晤象徵中斷超過一年的美中軍事溝通管道取得若干進展。

總統拜登和中國國家主席習近平上月15日在舊金山舉行峰會，談定要建立元首熱線與恢復軍事溝通管道，但白宮上周稱到目前為止沒進展，與中方新防長還沒有確定有關，呼籲北京先恢復資深官員和戰區司令的溝通管道。

金融時報引述知情人士說法報導，美中正在安排一系列雙邊資深軍事官員明年互動，五角大廈已將相關草案提給北京。

至於是否可以順利實施，金融時報報導，知情人士擔憂官僚作業會花點時間，此外，中國還沒有產生新的國防部長，也讓情況變得複雜。

部分美國官員則希望，讓9月接任美國參謀首長聯席會議主席的空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）先和中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立通上電話；美方也希望安排美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）能與中方對口官員對話，阿基里諾已試了近三年。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC） 報導，9月接任美國參謀首長聯席會議主席的布朗致函給劉振立，迄今未獲回應。

美國國防官員告訴金融時報，並非希望事情一夜之間成真，而是要確保國防與軍事領袖們能有實質性對話；美中官員定期溝通此事，這些協調正私下進行，美國希望能審慎處理，把事情做好。

拜習會 國防部 拜登

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