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不滿未納入移民改革 美參院擋援以烏台包裹方案

中央社╱華盛頓6日電
美國參議院共和黨人不滿邊境管制措施不符預期，全員否決一項援助烏克蘭、以色列和台灣的資金法案，總統拜登籲「有商有量」。（歐新社）
美國參議院共和黨人不滿邊境管制措施不符預期，全員否決一項援助烏克蘭、以色列和台灣的資金法案，總統拜登籲「有商有量」。（歐新社）

共和黨籍聯邦參議員今天擋下白宮主要為烏克蘭與以色列提出的1060億美元緊急援助要求，由於包裹方案排除他們要求的移民改革措施，共和黨保守派不願讓法案順利通過。

中央社引述法新社報導，這場投票讓美國總統拜登嚐到嚴重挫敗，拜登今天稍早警告國會，就算俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他也不會罷手，甚至會攻擊北大西洋公約組織（NATO）國家。

這項包裹方案將包括約600億美元的經費，協助烏克蘭在寒冷的冬季持續向俄羅斯施壓，以及向以色列提供的約100億美元，以應對與巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的衝突，還有一些對台灣的援助經費。

聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）原本承諾將於稍晚舉行表決時，會把共和黨人要求的邊界安全措施納入方案中，以確保獲得通過第一道程序障礙所需的60張票。

然而，在有100席的參院占少數的49名共和黨人集體投票反對推動這項方案，指出每天約有1萬名移民從墨西哥入境，但政府卻沒有採取行動。

移民與邊界議題的共和黨主要談判員參議員藍福特（James Lankford）在投票前告訴福斯財經新聞（Fox Business）：「在這方面，每個人都非常明確表示我們立場堅定。我們在南部邊界情勢完全失控，現在是解決這個問題的時候了。」

拜登引領全球聯盟支持基輔當局，但國會共和黨人的支持力道逐漸削弱，政府已警告除非國會議員採取行動，否則數週內將沒有資金向烏克蘭提供更多援助。

進步派一直向拜登施壓，要求拒絕保守派對移民議題提出的廣泛要求，他們認為這形同在關閉邊界，但拜登在電視發表慷慨激昂的演說時表示，他將接受「重大妥協」。

拜登說：「這無法等。老實說，首先，我認為我們走到這一步是令人震驚的，國會共和黨人竟願意送給蒲亭他所希望的最大禮物。」

拜登在發表電視演說前，剛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和七大工業國集團（G7）國家領袖舉行視訊峰會，討論如何加強西方對烏克蘭的援助。

澤倫斯基警告與會領袖，俄羅斯指望著西方的團結會在明年「崩塌」，並說俄國已在俄烏戰爭前線加強施壓。

然而，在昨天為參議員召開的機密烏克蘭簡報會上，數名共和黨人因為會議未談到邊界安全憤而離席，由此明顯可見援助方案通過的前景渺茫。

澤倫斯基本來將透過視訊在會議上發表談話，但在最後一刻臨時取消。

在共和黨把持的聯邦眾議院，在上任前就對援烏投下反對票的議長強生（Mike Johnson）已表明，如果沒有對邊境政策做出「變革性」改革，他不會同意撥出更多資金。

來自路易斯安那州的強生也宣布，對以色列的任何援助都必須透過削減開支來抵銷，但民主黨人、白宮與大多數的參議院共和黨人都反對這項政策。

圖為美國會大廈。（路透）
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