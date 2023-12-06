別讓普亭贏了 拜登促國會盡快通過援助烏克蘭預算

總統拜登。美聯社

「別讓普亭贏了。」總統拜登6日在白宮敦促國會盡快通過援助烏克蘭 的追加預算 ，他說，若俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）拿下烏克蘭，不會就此止步，普亭還會攻擊北約盟國，那麼美軍就必須得正面迎戰俄軍。

白宮與共和黨 議員的協商陷入僵局，共和黨要求民主黨在強化邊境政策上讓步，反對白宮在追加預算案中提出支援移民的資金需求。

掌握聯邦參議院多數的民主黨打算在今日稍晚表決，推動預算案進展，但共和黨掌握眾議院多數，沒有共和黨支持注定該案會胎死腹中。

拜登表示，這些都可以商量，他也同意邊境政策有問題，並願意在邊境議題上對共和黨做出重大妥協，包含在追加預算案中增加邊境預算；但共和黨也必須願意妥協，而非全部按照共和黨的想法走。

拜登呼籲，國會在耶誕假期休會前先通過對烏克蘭的援助預算追加案；若不然，共和黨議員將送給普亭一個最棒的禮物，並放棄美國在全球的領導地位。

拜登表示，俄軍的侵略讓烏克蘭平民冬天沒有暖氣和電力，讓烏克蘭孩童遠離父母，必須追究普亭的責任；透過美國及盟友對烏克蘭穩定供應武器彈藥，烏軍得以退敵，在最新的七大工業國（G7）領袖會議中，重申各國繼續支持烏克蘭的立場。

此外，拜登說，普亭若拿下烏克蘭，會繼續進犯北約盟國，根據北約「攻擊一個視同攻擊全體」的集體防禦效力，美國要捍衛北約的每一寸領土，若俄軍進入北約地界，美軍就會正面迎戰俄軍。

五角大廈6日宣布1.75億美元的對烏克蘭軍事援助，包含防空飛彈、海馬士引導多管火箭系統和各式彈藥；五角大廈稱，有了美國和盟國的支持，烏克蘭獲得必要的防衛能力，並成功奪回半數被俄羅斯攫取的領土。

俄烏戰爭去年2月爆發以來，美國國會批准針對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助超過1130億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）9月做過比較，美國是俄烏戰爭中對烏克蘭直接軍援最大國，援助高達438億美元，其次是德國205億美元和英國73億美元。

白宮指出，到上月中旬，五角大廈用掉日前追加預算623億美元的97%，國務院軍援烏克蘭的47億美元全數用罄。

拜登政府10月提出高達1060億美元的援外預算追加案，其中規畫提供烏克蘭614億、以色列143億、人道援助91.5億、投入台灣和太平洋地區74億，以及136億的邊境資金。