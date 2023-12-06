王毅布林肯通話 中促美不得縱容台獨

中國外長王毅（左）與國務卿布林肯（右）通話，圖為兩人10月26日在美國務院會面。美聯社

中美元首會晤甫於上個月中旬落幕，在中歐峰會今日登場前，中國外長王毅 6日再次與國務卿布林肯 通電話，強調當前雙方重要任務是將兩國元首舊金山會晤的共識落到實處。王毅也再次強調中國在台灣問題上的立場，要求美方不得干涉中國內政、不得支持縱容任何台獨勢力。美方則發表簡短聲明，強調推動上月美中峰會進展，但聲明並未提及台灣。

美聲明強調推動峰會進展

國務院發言人米勒6日發布聲明表示，布林肯與王毅通話，雙方強調，以11月拜習會關鍵議題上取得的進展為基礎，持續推進的重要性。

美方聲明表示，布林肯談到他近期的中東出訪及美方在當地外交努力，重申各方須努力防止衝突擴散。

布林肯並強調，最近紅海若干商船遭到葉門叛軍「青年運動」攻擊，對於海事安全和國際法造成令人無法接受的威脅，各國均有義務維護國際法秩序。

美方聲明僅簡短3段，未提到台灣。

王毅提季辛吉 留外交遺產

據新華社報導，王毅6日應約和布林肯通電話，布林肯感謝王毅赴美國使館弔唁前國務卿季辛吉。王毅告訴布林肯，季辛吉始終主張中美兩個大國應當相互尊重、共同演進，履行應盡的國際責任，多次強調美方應充分理解台灣問題對中方的重要性，季辛吉留下的外交遺產值得後人弘揚和發展。

王毅表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山成功會晤，確定了面向未來的「舊金山願景」，具有里程碑意義。當前雙方的重要任務就是延續舊金山會晤積極效應，把兩國元首的共識落到實處，鞏固中美關係企穩勢頭，推動中美關係朝著健康、穩定、可持續的方向改善發展。這是中美共同利益所繫，也是兩個大國責任所在。

雙方就以哈衝突交換意見

報導稱，雙方就以哈衝突交換了意見，同意就中東局勢保持溝通。王毅強調，當務之急是盡快停火止戰。在戰爭與和平的十字路口，大國尤要堅守公平正義，秉持客觀公正，展現冷靜理性，全力推動局勢降溫，防止更大規模的人道主義災難。

王毅重申，任何解決當前加薩危機的辦法都不能悖離「兩國方案」，任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必須反映巴勒斯坦人民的意願。中方認為，解決之道的核心是尊重巴勒斯坦的建國權和自決權，體現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。中方願同各方一道，為此做出努力。

據中國方面消息，布林肯向王毅說明其近期訪問中東的情況和美方對局勢發展的看法，贊同應落實「兩國方案」。