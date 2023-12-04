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美日「山櫻」聯合軍演 澳洲首度正式參加

中央社東京4日專電
美日澳「山櫻」聯合軍演開幕式。(取自Yama Sakura臉書)
美日澳「山櫻」聯合軍演開幕式。(取自Yama Sakura臉書)

美國陸軍與日本陸上自衛隊代號「山櫻」的聯合軍演，今天在日本北海道東千歲駐囤地、埼玉縣朝霞駐囤地舉行開訓式，澳洲陸軍首度正式參加。日媒指出，這主要是為了因應軍事動作不斷擴大的中國。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，日本陸上自衛隊與美國陸軍自1982年以來持續進行代號「山櫻」（Yama Sakura）的指揮所演習，訓練聯合作戰時的資訊共享，部隊調整等，這次通稱「山櫻85」（YS-85）的聯合演訓是第82次實施，首度有澳洲陸軍正式參加。

聯合演訓地點包括在日本陸上自衛隊的東千歲駐囤地（北海道）、朝霞駐囤地（東京都、埼玉縣）、仙台駐囤地（宮城縣）等3處，期間到本月13日為止，參與人數共約6800人，澳洲陸軍200多人參與。

在朝霞駐囤地舉行的開訓式上，日本陸上自衛隊司令官竹本龍司表示，這次演訓向海內外宣揚日美澳的深厚羈絆，有信心能對自由開放的印太地區的安定做出貢獻。

美國陸軍第一軍團長布朗森（Xavier T. Brunson）表示，期待這次的聯合演訓能提升美日的相互運用性，對於澳洲陸軍的參加表示感謝。

這次聯合演習的內容包括預想日本遭受攻擊時，從美國、澳洲派遣部隊到日本，與日本自衛隊聯合防衛時的運作；演習進行時，澳洲軍隊被安排在美軍指揮下參與。此外，也實施因應太空、網路級電磁波等跨領域作戰的兵棋推演。

鑑於中國的海洋行動擴大，日本、美國、澳洲3國國防部長今年6月舉行會談時，都同意應該擴大舉行聯合演訓。

美日澳「山櫻」聯合軍演開幕式。(取自Yama Sakura臉書)
美日澳「山櫻」聯合軍演開幕式。(取自Yama Sakura臉書)

日本產經新聞報導，美日澳3國參與的「山櫻85」演習主要是要釐清萬一有緊急事態時，3國該如何分工合作。

日本政府去年年底通過國家安全保障戰略等「安保3文件」，首度明載日澳合作因應緊急事態的方針，將來，日本航空自衛隊戰機部隊可能輪流派至澳洲。

萬一發生緊急事態，日美澳3國將互相協商，並針對後勤支援、資訊共享等進行合作。

報導指出，澳洲正加強對印太地區安定化的關注。當「台灣有事」、日本西南群島有緊急事態時，澳洲軍方可能對美軍、日本自衛隊提供彈藥、燃料等的補給。

日本 澳洲 太空

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