美國軍艦紅海遇襲 葉門青年運動聲稱攻擊2艘船

卡尼號驅逐艦。(美聯社)

美國國防部指出，一艘美國軍艦和多艘商船今天在紅海遭到襲擊。伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動叛軍今天表示，在葉門海岸攻擊兩艘船，強調因加薩 戰爭而將「以色列 」船舶當作目標。

美聯社報導，中東已經發生一系列與以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團（Hamas）戰爭有關的海上攻擊事件，上述攻擊恐標誌衝突顯著升級。

五角大廈指出：「我們知道有關卡尼號（USS Carney）和商船在紅海遇襲的報導，有消息時將會提供。」

卡尼號是美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦。

英國軍方稍早表示，紅海（Red Sea）疑有無人機攻擊導致爆炸，但未詳細說明。

美國國防沒有確認攻擊從何而來，不過以色列在加薩走廊（Gaza Strip）對哈瑪斯開戰的同時，青年運動已經在紅海展開一系列攻擊，並且派遣無人機、發射飛彈針對以色列目標。

因為討論情報議題而要求不具名的美國官員表示，上述攻擊於當地時間上午10時開始後，一直持續了長達5個小時。另一名美國官員指出，卡尼號遇襲期間攔劫至少一架無人機。

法新社報導，青年運動（Huthi）在社群媒體上傳聲明表示，他們「在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）展開針對以色列船舶的軍事行動…以一枚飛彈瞄準第一艘船，以無人機鎖定第2艘船」。曼德海峽是連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的戰略水道。

青年運動表示，船名為Unity Explorer和Number Nine的兩艘船對青年運動部隊發出的「警告訊息置之不理」，因而予以攻擊。

青年運動強調，將繼續針對以色列船舶，「直到以色列對我們在加薩走廊堅定不移的兄弟進行的侵略停止」。