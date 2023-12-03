謝鋒署名文章憶季辛吉：最愛北京烤鴨…遺憾未做這件事

美國前國務卿季辛吉(左)與中國國家主席習近平(右)。（路透）

中國駐美國大使謝鋒 3日在「南華早報」發表題為「努力推動中美關係健康穩定發展是對基辛格(季辛吉 )博士最好的紀念」的署名文章。

謝鋒在文章裡回顧了記憶中的季辛吉。文章說，季辛吉有敏銳的洞察力。深刻的思考造就了他卓越的戰略眼光。上世紀70年代初，中美彼此隔絕已長達22年，尼克森總統和季辛吉前瞻時代之變，與中國領導人一道打開兩國關係大門。卸任公職後，季辛吉繼續密切關注美中關係發展，提出兩國要共同演進、和平共處。年過九旬，他敏銳察覺到人工智能可能帶來的顛覆性影響，為美中開展相關對話合作大聲疾呼。

文章說，季辛吉意志堅定。作為一名愛國者，他首先考慮的當然是美國利益。同時他善於從大視野看待本國利益，以大格局探尋求同存異。他堅信美中和平與合作符合兩國和世界根本利益，把推動美中關係發展、增進兩國人民友誼作為畢生追求。他說，他把一生中幾乎一半時間都花在了美中關係上。

文章說，季辛吉百餘次訪華，今年7月百歲壽辰後再次踏上中國之旅。儘管百歲高齡，他仍活力滿滿，筆耕不輟，每天工作十餘個小時。他率性豁達、熱愛生活。「5月底，我在紐約為他慶祝百歲壽辰，一起吃松鼠魚、品茅台酒，但他最喜歡的還是北京烤鴨，吃完一份意猶未盡，又不好意思地加了一份。據博士的兒子戴維講，他父親的『養生之法』包括德式烤香腸、維也納炸豬排。我認為還得加上中國美食。」

文章說，11月15日，習近平主席與拜登總統在舊金山 舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。季辛吉對此非常關心。「我從舊金山回來就一直計畫再去拜訪，不料卻再也沒有機會了。」

文章最後指出，地球足够大，容得下中美各自和共同發展，我們的成功是彼此的機遇。讓我們跟進落實兩國元首達成的重要共識，讓「舊金山願景」照進現實，共同推動中美關係健康、穩定、可持續發展。「我想，這就是對亨利·基辛格博士最好的紀念。」

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