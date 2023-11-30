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台美租稅協定有進展 能解赴美晶片製造商雙重課稅問題

編譯季晶晶／即時報導
美國眾院歲計委員會主席史密斯。該委員會周四投票，支持將解決台美雙重課稅問題的法案提交院會表決。（美聯社）
美國眾院歲計委員會主席史密斯。該委員會周四投票，支持將解決台美雙重課稅問題的法案提交院會表決。（美聯社）

在美國和台灣兩地都有業務的企業，距離雙重課稅減免又近了一步。台美類租稅協定法案周四在美國眾議院委員會的一致支持下有了進展。

眾院歲計委員會（House Ways and Means Committee）成員以40對0票的投票結果，將法案提交給眾院院會。在美國四分五裂的國會裡，對台政策是兩黨難得能合作的領域。委員會成員對法案本身幾未提出任何疑問，有幾位委員強調深化華府與台北之間經濟關係的重要性。台灣被認為是美國達成半導體製造和研究目標不可或缺的一部分。

歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）說，「希望這是訊號，預示未來兩黨租稅立法還有更多成果。國會必須盡所能地支持台灣，加強此一重要紐帶。」

該法案由參院兩個委員會，外交關係委員會和財政委員會，提出的兩個議案合併而成。一旦兩院投票通過，經美國總統簽署成為法律，且台灣向美國提供相應之租稅優惠後，就能開始提供雙重課稅減免。

台灣的前駐美大使蕭美琴9月曾表示，欠缺稅務協定，使得台半導體公司暫緩更多美國投資。她呼籲美國國會通過旨在解決此一議題的立法。

華盛頓州眾議員Suzan DelBene說，在美中對抗的背景下，她聽到許多關於需減少雙重課稅和促進美台關係的呼籲，「希望今年底前完成這項立法，如果立法通過，將減課美台企業和勞工的稅，並促進台灣在美投資」。

眾院 投票 投資

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