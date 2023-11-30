避免美台雙重課稅 美國會審查再邁一步

美國聯邦眾議院歲出入委員會30日以40票贊成、0票反對，通過美台快速減免雙重課稅法案。(本報資料照片)

美國聯邦眾議院歲出入委員會30日以40票贊成、0票反對，通過美台快速減免雙重課稅法案；參眾兩院主管稅務的委員會初步統一法案版本，如今在跨黨派支持下通過，兩院版本都將分別送交院會審查，意味著要在本會期結束前解決美台雙重課稅的問題，美國國會又向前邁一步。

歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）30日在審查會表示，台灣是美國的重要戰略夥伴，國會必須竭盡全力來強化雙邊關係，且美國與經濟盟友台灣站在一起，共同努力對抗中國在區域的影響力。

史密斯提到，希望美台快速減免雙重課稅法案，是兩黨未來在稅收法案取得更多進展的跡象。

眾議員趙美心 （Judy Chu）援引美國在台協會（AIT）所做的調查，近8成在美運營的台灣企業反映雙重課稅是他們投資 美國的阻礙因素。

包含趙美心在內的多位眾議員提到，台積電在美國設廠需要稅收減免的配套措施，以確保美國能吸引外資投入；至少兩位眾議員提到剛卸任駐美代表的蕭美琴，肯定蕭對此事的努力，蕭美琴一直將推動解決雙重課稅問題列為工作優先事項。

由於美國與中華民國之間沒有邦交關係，無法循政府部門協商機制來解決雙重課稅問題，因此透過國會議員提案處理；參院外交委員會和金融委員會主席分別領銜提案，雙邊已說好要協調出一項架構來落實財委會與外委會的法案內容。

有了兩黨和兩院負責稅務的領袖共同提案，一般預料這部法案已經獲得基礎共識，更有機會通過兩院審查，並可以縮減兩院協調時間，加速通過，送到白宮讓美國總統拜登簽署成案。

「美台快速減免雙重課稅法案」將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）表示，若法案通過後，行政部門須定期對國會說明，且必須獲得國會批准後，租稅協定才會生效。