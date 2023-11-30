促中開放和美蘇和解推手 季辛吉縱橫外交界數十載 褒貶不一

前國務卿季辛吉於29日在康乃狄克州家中去世，享壽100歲。（美聯社）

縱橫美國外交界數十載的季辛吉 (Henry A. Kissinger)於11月29日在康乃狄克州家中去世，享壽100歲。季辛吉曾為12位美國總統獻策，從甘迺迪到拜登，對美國外交政策的影響迄今無人能及，他促成中國的開放和美蘇和解，並因此改變了全球事務的方向，但褒貶不一。

季辛吉是逃離納粹德國的猶太移民，1938年還是青少年時來到美國，當時幾乎不會說英語，但憑藉著敏銳的才智、對歷史的精通和寫作技巧，從哈佛大學畢業後當上哈佛教授，並進入華府工作。

季辛吉是唯一一位同時擔任白宮國家安全顧問和國務卿 的人，他對美國外交政策的掌控幾乎沒有任何非總統的人可比擬。

紐約時報報導，細數季辛吉的外交成就，他策畫美國對中國的開放、協商美國從越南撤退，並在冷戰高峰期以狡黠、企圖心和智慧重塑了美國與蘇聯的權力關係。他在1973年中東戰爭後，以著名的「穿梭外交」協助穩定以色列與其阿拉伯鄰國的關係。

這位德國猶太難民精通外交史，在他的第二故鄉取得成功。他的巴伐利亞口音有時讓他的發言難以理解，不過，他改變了幾乎所有他接觸過的國際關係。

很少有外交官像季辛吉這樣受到如此熱烈的讚揚和謾罵。他被視為是二戰後最有權勢的國務卿，有時被譽為極端現實主義者，他重塑外交以反映美國的利益，有時又被譴責放棄了美國的價值觀，特別是在人權方面。

他在尼克森任內的權力僅次總統，1969年擔任國家安全顧問，1973出任國務卿，仍兼任國安顧問，並於福特總統上台後仍留任。

季辛吉與中國的祕密協商，促成尼克森訪問中國，也是尼克森最著名的外交成就。季辛吉原本想孤立蘇聯，卻開啟美國與中國的複雜關係，在季辛吉去世時，美中兩大經濟體已密不可分，卻不斷有歧見，開啟了新冷戰。

過去幾十年來，季辛吉一直是美國在應對中國崛起，以及中國的經濟、軍事和技術挑戰的最重要聲音。他是唯一一位與每一位中國領導人打交道的美國人，從毛澤東到習近平。今年5月，100歲的季辛吉在北京 會見了習近平，儘管美中關係變得敵對，他在北京受到如王室成員的款待。

季辛吉另一大外交成就是促成美蘇對話，導致美蘇關係和解，兩國簽署了第一個主要的核武管制條約。透過他的穿梭外交，他使莫斯科失去了影響中東的大國地位，但未能促成該地區的和平。

季辛吉談成了巴黎和平協議，結束美國參與越戰，並因此與北越外交官黎德壽(Le Duc Tho)分享1973年諾貝爾和平獎。他稱之為「榮譽和平」，但事實證明戰爭還沒結束，批評者認為他可以在早幾年就達成同樣的協議，挽救成千上萬人的生命。

不到兩年後，北越占領了美國支持的南越。越戰以恥辱的方式結束，而季辛吉從一開始就懷疑美國會贏。