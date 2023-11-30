我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

消費者報告：電動車比汽油車不可靠 故障率高出80%

促中開放和美蘇和解推手 季辛吉縱橫外交界數十載 褒貶不一

編譯田思怡／即時報導
前國務卿季辛吉於29日在康乃狄克州家中去世，享壽100歲。（美聯社）
前國務卿季辛吉於29日在康乃狄克州家中去世，享壽100歲。（美聯社）

縱橫美國外交界數十載的季辛吉(Henry A. Kissinger)於11月29日在康乃狄克州家中去世，享壽100歲。季辛吉曾為12位美國總統獻策，從甘迺迪到拜登，對美國外交政策的影響迄今無人能及，他促成中國的開放和美蘇和解，並因此改變了全球事務的方向，但褒貶不一。

季辛吉是逃離納粹德國的猶太移民，1938年還是青少年時來到美國，當時幾乎不會說英語，但憑藉著敏銳的才智、對歷史的精通和寫作技巧，從哈佛大學畢業後當上哈佛教授，並進入華府工作。

季辛吉是唯一一位同時擔任白宮國家安全顧問和國務卿的人，他對美國外交政策的掌控幾乎沒有任何非總統的人可比擬。

紐約時報報導，細數季辛吉的外交成就，他策畫美國對中國的開放、協商美國從越南撤退，並在冷戰高峰期以狡黠、企圖心和智慧重塑了美國與蘇聯的權力關係。他在1973年中東戰爭後，以著名的「穿梭外交」協助穩定以色列與其阿拉伯鄰國的關係。

這位德國猶太難民精通外交史，在他的第二故鄉取得成功。他的巴伐利亞口音有時讓他的發言難以理解，不過，他改變了幾乎所有他接觸過的國際關係。

很少有外交官像季辛吉這樣受到如此熱烈的讚揚和謾罵。他被視為是二戰後最有權勢的國務卿，有時被譽為極端現實主義者，他重塑外交以反映美國的利益，有時又被譴責放棄了美國的價值觀，特別是在人權方面。

他在尼克森任內的權力僅次總統，1969年擔任國家安全顧問，1973出任國務卿，仍兼任國安顧問，並於福特總統上台後仍留任。

季辛吉與中國的祕密協商，促成尼克森訪問中國，也是尼克森最著名的外交成就。季辛吉原本想孤立蘇聯，卻開啟美國與中國的複雜關係，在季辛吉去世時，美中兩大經濟體已密不可分，卻不斷有歧見，開啟了新冷戰。

過去幾十年來，季辛吉一直是美國在應對中國崛起，以及中國的經濟、軍事和技術挑戰的最重要聲音。他是唯一一位與每一位中國領導人打交道的美國人，從毛澤東到習近平。今年5月，100歲的季辛吉在北京會見了習近平，儘管美中關係變得敵對，他在北京受到如王室成員的款待。

季辛吉另一大外交成就是促成美蘇對話，導致美蘇關係和解，兩國簽署了第一個主要的核武管制條約。透過他的穿梭外交，他使莫斯科失去了影響中東的大國地位，但未能促成該地區的和平。

季辛吉談成了巴黎和平協議，結束美國參與越戰，並因此與北越外交官黎德壽(Le Duc Tho)分享1973年諾貝爾和平獎。他稱之為「榮譽和平」，但事實證明戰爭還沒結束，批評者認為他可以在早幾年就達成同樣的協議，挽救成千上萬人的生命。

不到兩年後，北越占領了美國支持的南越。越戰以恥辱的方式結束，而季辛吉從一開始就懷疑美國會贏。

季辛吉 國務卿 北京

上一則

過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國

下一則

國家聖誕樹今點燈 白宮裝飾有魔法味

延伸閱讀

季辛吉過世 美學者沈大偉讚譽：打開美中關係大門

季辛吉過世 美學者沈大偉讚譽：打開美中關係大門
過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國

過去52年訪華上百次 季辛吉曾警告拜登：別惹中國
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

熱門新聞

社會安全局將於12月1日、29日發放社會安全生活補助金支票。（路透）

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2023-11-29 10:15
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
黑色星期五開跑，消費者一早就排隊準備進百貨公司搶買折扣好貨。（路透）

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

2023-11-25 10:30
孟格之前接受CNBC專訪時說，他幾十年來都住在同一棟房子，他認為這樣對子女比較好。（美聯社）

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

2023-11-29 07:14
Adobe追蹤線上銷售情況後預測，今年假期折扣幅度將創紀錄，很多商品將出現史上最大降價幅度。（Getty Images）

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

2023-11-23 12:15
民主黨人擔心社群媒體誇大了現在美國經濟存在的問題，從而影響了拜登總統的選情，以致他的民調一直下滑。圖為拜登(前右)24日在麻州度感恩節假。(美聯社)

一份麥當勞大麥克餐16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

2023-11-26 08:30

超人氣

更多 >
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳
20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價

20元「無盡蝦」吃到飽太受歡迎 造成虧損連鎖餐廳漲價
海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適
孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義

孟格辭世／數十年只住同一棟房子 不換屋背後竟有這層涵義
65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元

65%成年兒女「啃老」 這3州爸媽每月貼補超過800元