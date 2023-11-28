杭特‧拜登：願赴眾院公開聽證會作證

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)28日透過律師表示，願意前往眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)公開聽證會作證。（美聯社）

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)28日透過律師表示，願意前往眾議院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)公開聽證會作證。

眾院 監督問責委員會本月稍早對杭特‧拜登發出傳票，要求在閉門會議裡提供口供證詞(deposition)。

華盛頓郵報28日報導，杭特‧拜登辯護律師羅威爾(Abbe Lowell)回函給眾議院監督問責委員會共和黨 籍主席柯默(James Comer)表示，杭特‧拜登願意在公開聽證會作證。

報導指出，從律師函內容顯示杭特‧拜登與共和黨籍眾議員較勁的緊張氣氛升溫。共和黨籍國會議員過去這段時間除了追查杭特‧拜登生意交易，還對拜登總統啟動彈劾調查。

羅威爾在三頁信函中寫道，柯默之前曾對杭特‧拜登放話，詢問敢不敢到眾院公開作證，「主席先生，我們接受您的戰帖」。

信中寫道，杭特‧拜登願意回答柯默及其他眾議員提問，但不願意在不公開、片面主導的程序下進行，而是希望在監督問責委員會公開聽證會上作證，預訂作證日期則是先前柯默提出的12月13日或者12月當中的任何日期。

羅威爾在信中指出，公開聽證會能夠避免選擇性的消息走露、說詞遭人操弄、事證遭到竄改以及只有單方說詞的新聞發布。

羅威爾在信中對柯默說：「您的空洞調查已經拖太久，浪費太多應該有更好用途的資源，如今已經已是該結束的時候了。」

信中寫道，柯默先前傳喚、約談多名證人，結果都證實對杭特‧拜登的指控毫無根據，「美國人民應該親眼看看」。