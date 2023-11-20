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加薩29早產兒撤入埃及 哈瑪斯控以軍襲印尼醫院

中央社加薩走廊20日綜合外電報導
加薩西法醫院的早產兒被撤出。(新華社)
加薩西法醫院的早產兒被撤出。(新華社)

飽受戰火蹂躪的加薩走廊今天有29名早產兒被撤進埃及。與此同時，統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」指控以色列對加薩的「印尼醫院」發動致命空襲。

埃及媒體今天報導，從加薩走廊（Gaza Strip）最大醫院「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）撤出的29名早產兒已經由拉法（Rafah）邊界關卡，安全送進埃及。

一名醫界消息人士告訴法新社，這些嬰兒將在加薩走廊以西45公里的阿里什醫院（El-Arish Hospital）接受治療，或被送往伊斯梅利亞（Ismailia）或開羅（Cairo）。

一開始的報導指出，共有31名嬰兒從西法醫院撤到加薩另一間診所，目前還不清楚為何只有29名抵達埃及。

與此同時，加薩衛生部指控以色列軍方空襲加薩北部的印尼醫院（Indonesian Hospital），造成至少12人死亡。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）稱死者包括病患，另有數十人受傷，大約700人受困在這座「被包圍的」醫療中心內。

以色列未立即置評，而是繼續進行旨在摧毀哈瑪斯（Hamas）的空中和地面行動，以回應哈瑪斯10月7日對以色列的攻擊。

以色列說共有1200人在那次攻擊中遇害。而根據加薩衛生部，進入第7週的以哈戰爭已導致1萬3000多人喪生。

另據美聯社報導，打造約旦野戰醫院的材料今天已透過拉法關卡抵達加薩走廊。約旦將在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）建立這座醫院，以協助因應加薩的衛生危機。

車隊中有一些卡車的車頭或車身披上約旦國旗。

約旦王室在聲明中說，相關設備已由40輛卡車運入，醫院會有145名工作人員和41張病床。

加薩西法醫院的早產兒被撤出。(新華社)
加薩西法醫院的早產兒被撤出。(新華社)

加薩 以色列 哈瑪斯

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