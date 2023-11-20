奧斯丁抵達基輔 重申美國對烏克蘭支持

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)。（美聯社）

國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)20日意外造訪基輔，此行主要目的是在世界其他區域爆發戰爭衝突之際，重申美國對烏克蘭 的支持。

奧斯丁拜會烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)時說：「今天我為您帶來的訊息是，美國總統拜登與您站在一起。」

奧斯丁同時對澤倫斯基說，美國將繼續持久支持烏克蘭，發生於烏克蘭的事情不僅事涉烏克蘭，也攸關全世界，「當然與美國也有關係」。

國防部發布新聞稿指出，奧斯丁此行訪烏是為了「再次展現美國對為自由而戰的烏克蘭展現堅定支持」。

國防部資深官員對媒體簡報時強調，奧斯丁這趟訪問意義重大，傳達訊息是雖然世界其他區域出現挑戰，特別是以色列與哈瑪斯組織(Hamas)之間的戰爭，美國仍將持續支持烏克蘭。

五角大廈副發言人辛赫(Sabrina Singh)上周表示，由於追加經費沒有到位，美國對烏克蘭的安全支援被迫降低。

國防部資深官員說，奧斯丁將與烏方討論烏克蘭對安全援助的需求。

奧斯丁抵達基輔時，首先接見美國駐基輔大使館團隊的25名國防部官兵。奧斯丁感謝官兵的奉獻，並稱目前執行的任務非常重要。他說：「我們正在協助一個為了生存而戰的國家，沒有什麼比你們的工作更重要。」