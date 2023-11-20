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拜習會後美中進蜜月期？ 前白宮官員預測：不會太長

中央社／台北20日電
拜登總統（左）15日與中國國家主席習近平（右）在舊金山APEC峰會期間會面。（美聯社）
拜登總統（左）15日與中國國家主席習近平（右）在舊金山APEC峰會期間會面。（美聯社）

拜登總統（Joe Biden）與中國國家主席習近平舊金山會晤達成多項共識，但雙邊緊張未趨緩，前白宮官員預測，兩國蜜月期不會太長，並說解放軍與美軍在南海的衝撞，恐導致意外一觸即發。

自由亞洲電台（RFA）17日報導，拜習會雙方達成的共識包括，恢復軍事對話、因應氣候變遷（加快使用再生能源）、管控人工智慧與芬太尼（fentanyl）等。

儘管如此，前總統歐巴馬主政時期的中國政策顧問、白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）預測，美中蜜月期能維持多久還很難說，可能一至兩周。

麥艾文表示，若台灣明年總統大選後再由民進黨執政，也可能對美中關係構成壓力，而中國在沿海及國際領空對美軍機魯莽、危險的攔截，還有中國與菲律賓在南海爭議海域的衝撞，也有可能導致一觸即發的意外。

英國政治周刊「旁觀者」（the Spectator）助理編輯俞小丹（Cindy Yu）則說，儘管中國把夥伴關係掛在嘴邊，但美中競爭相當激烈。

她表示，中國操作大棒加胡蘿蔔或軟硬兼施的手段，氣候變遷協商是胡蘿蔔，切斷兩軍對話則是大棒，所以中國很聰明，知道如何切中西方關切的領域，以達成自己的利益。

美國「外交政策」（Foreign policy）雜誌副主編巴默（James Palmer）分析，從中國經濟表現遲緩及外企投資信心下降來看，這次的拜習會也讓中國取得「一點勝利」，因新疆制裁的力道有所削弱。

他說，儘管如此，美國商界還是會小心謹慎看待習近平的言行能否一致。

氣候變遷 白宮 拜習會

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