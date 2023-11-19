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柯林頓致哀擺烏龍 前第一夫人羅莎琳搞錯成前參議員范士丹

編譯盧思綸／即時報導
前總統卡特夫人羅莎琳19日辭世，前總統柯林頓社群致哀擺烏龍，聲明稿哀悼對象搞錯成已逝參議員范士丹。（取自X平台）
前總統卡特夫人羅莎琳19日辭世，前總統柯林頓社群致哀擺烏龍，聲明稿哀悼對象搞錯成已逝參議員范士丹。（取自X平台）

英國每日郵報報導，美國前總統卡特（Jimmy Carter）夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）19日辭世，享耆壽96歲，政壇人物紛紛表示哀悼，沒想到前總統柯林頓（Bill Clinton）社群致哀擺烏龍，聲明稿哀悼對象搞錯成已逝參議員范士丹（Dianne Feinstein）。

柯林頓在社群平台X寫道：「前第一夫人蘿莎琳活出充滿目標的生命，以下是我和夫人希拉蕊的全文哀悼聲明。」

不過聲明哀悼對象卻是已逝的加州參議員范士丹，「希拉蕊和我對於參議員范士丹的離世深感悲痛，她是極具先驅精神的公僕，在長久的政治生涯中，代表加州和全美國人努力不懈地工作。」

范士丹於今年9月29日辭世，享壽90歲。

柯林頓的烏龍致哀也引發網民湧入留言指教，「聲明稿照片錯了，柯林頓總統先生！」、「發文前再看一次吧，大哥」，甚至有人轉發柯林頓發言人尤瑞尼亞（Angel Ureña）來救火，後續貼文被火速刪除並換上正確的聲明稿。

前第一夫人羅莎琳今年5月診斷罹患失智症，近日卡特的孫子傑森（Jason Carter）才聲明將她接回家中進行安寧療護，19日下午2時10分在喬治亞家中辭世。

羅莎琳和前總統卡特結縭77年，生前積極倡議婦女權益。

柯林頓 參議員 加州

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